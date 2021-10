Zeiss není jen nálepka. Vivo nás vzalo do laboratoře, kde vyvíjí fotoaparáty pro mobily

Spolupráce výrobců smartphonů a tradičních značek, zabývajících se výrobou fotoaparátů a optiky, je velký trend posledních několika let. Otázkou ale je, jak velká kooperace mezi nimi existuje. Naše redakce dostala možnost jedné takové spolupráci nahlédnout pod pokličku. Značky Vivo a Zeiss nás pozvaly do testovacího a zákaznického centra Zeiss v německém Oberkochenu.

Toto partnerství bylo ohlášeno již loni na podzim a první ukázkou byl vlajkový smartphone Vivo X60 Pro. Spolupráce se prohloubila ještě více s modelem X70 Pro, který je určen zatím jen pro asijský trh. Vivo ovšem není první značka telefonů, se kterou Zeiss spolupracuje. V minulosti dodával optiku pro smartphony Nokia a i nadále spolupracuje na vývoji fotoaparátů pro některé smartphony Sony a dalších značek.

Jak nám bylo sděleno a měli jsme možnost vidět i přímo v laboratořích společnosti, v případě Vivo je spolupráce ze všech značek nejkomplexnější. Zeiss je zapojen do celého procesu vývoje fotoaparátů od výroby optiky, přes testování, software až po zpracování obrazu.

Spolupráce na více úrovních

V první fázi Zeiss spolu s certifikovanými partnery zajišťuje výrobu a test kvality optiky, včetně nanesení jejich antireflexní vrstvy T*, snižující množství odraženého světla, která u fotek dělá nechtěné odlesky. Dále je firma zapojena do testování a kalibrace barev. V laboratořích je u telefonů testována věrnost barev a kontrast pomocí různých vzorníků. Testována a odladěna je také gimbalová stabilizace, rychlost závěrky a další parametry fotoaparátu.

Trochu překvapením však je, že u telefonů Vivo se Zeiss zapojuje také do softwarového ladění, což pro firmu není typické. Dle poptávky trhu tak byly pro smartphony Vivo vyvinuty i různé portrétní režimy s bokeh efekty, například Zeiss Biotar Portrait. Softwarové efekty se snaží simulovat to, co dříve zvládala přímo optika objektivů Zeiss.

Spolupráce byla prezentována zejména v souvislosti s aktuálním modelem Vivo X60 Pro. Druhým dechem však firmy dodaly, že toto je pouhý začátek a s dalšími modely by měla být spolupráce ještě silnější. Ostatně pro nedávno představený model X70 Pro Zeiss udělalo další exkluzivní fotografické režimy. S tímto modelem se však v Evropě prozatím nepočítá, takže na další výsledky této spolupráce si u nás ještě počkáme.

Jak se testují telefony Vivo v laboratořích Zeiss: