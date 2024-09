Zelená nebo modrá, vždyť je to jedno. Google vítá podporu RCS u iOS 18, v Česku si ale ještě počkáme

iPhony s aktualizací na iOS 18 získávají podporu RCS (Rich Communication Services), a Google k tomuto milníku připravil samostatné webové stránky. Na nich bez okolků popisu, že právě kvůli Applu byla textová komunikace mezi Androidem a iOS nepoužitelná. Chyběla potřebná kvalita zasílaných multimédií, skupinové chaty nebo třeba reakce na zprávy. Podle Googlu tak v těchto dnech začíná „nová éra textové komunikace“.



Google bez okolků na svém webu uvádí, že Apple čeká u RCS ještě hodně práce. Zdaleka nemá hotovo...

Google však Apple vůbec nešetří. Jablečnému gigantovi podpora RCS trvala hodně dlouho, vlastně na ní došlo až tehdy, když Applu v EU hrozilo možné „otevření“ komunikační služby iMessage. A Google dodává, že Apple má před sebou ještě hodně práce. Google postrádá třeba možnost reakcí na multimédia nebo přímé odpovědi na zprávy ve skupinových chatech. Tím největším problémem je však zřejmě absence koncového šifrování. To je totiž záruka toho, že si obsah zpráv nepozorovaně nepřečte žádná třetí strana.

GSMA připravuje nutné změny

RCS v aplikaci Google Zprávy vychází ze specifikací RCS Universal Profile. V nich se však nehovoří o koncovém šifrování, které si Google přidal v roce 2020 do aplikace sám. Takže funguje chatech a skupinových konverzacích jen na Androidu. Apple vycházel ze stejných specifikací, a tak není překvapením, že na jeho straně koncové šifrování chybí, a své vlastní řešení nepřidal. Toho si samozřejmě všimla i zastřešující organizace GSMA, která chce do specifikací RCS co nejdříve přidat povinné koncové šifrování E2EE (End-to-end Encryption), a to nezávisle na použité platformě. Zvýší se tak bezpečnost meziplatformní komunikace.

Nová éra mobilní textové komunikace:

Ne, že by byla předchozí komunikace nějak šifrovaná, textové zprávy toto slovní spojení neznají, ovšem očekávaní uživatelů se od dob, kdy jsme psali na hloupých telefonech pomocí slovníku T9, hodně změnila. Google je tedy spokojený s tím, že kampaň #GetTheMessage vedla k úspěšnému cíli, přesto se dá čekat, že bude svého amerického soka neustále upozorňovat na to, že ještě zdaleka nemá hotovo.

Konkrétně v Česku se ještě čeká na to, až RCS u iPhonů začnou podporovat i místní operátoři. Ti však čekají na Apple. Tiskový mluvčí Vodafonu, Ondřej Luštinec, uvedl : „V tuto chvíli službu RCS na telefonech Apple iPhone nepodporujeme. Podpora je podmíněná schválením a certifikací ze strany Apple. O certifikaci jsme požádali, ale zatím nedokážeme říct, kdy ji získáme“.

Zdroj: Android, GSMA, 9to5google