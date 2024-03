Zesměšnění EU v přímém přenosu. Proti novým pravidlům Applu se postavilo Spotify, Epic Games a 32 dalších firem

Hlas firem, který nejde jen tak ignorovat. Už ve středu 6. března vejdou v platnost pravidla DMA (Digital Markets Act), která jsou v mobilním světě velkou „překážkou“ zejména pro Apple. Do App Storu musí pustit, nejen alternativní prohlížeče a nové platební metody, ale na platformu iOS i alternativní aplikační obchody. Jenže by to nebyl Apple, aby všem neházel klacky pod nohy, a z nově nastavených pravidel nevzešel jako vítěz.



Pod otevřeným dopisem směřovaným Evropské komisi je podepsáno Spotify, Epic Games a 32 dalších evropských firem a institucí. Požadují rychlou reakci proti novým „zesměšňujícím“ pravidlům na straně Applu, která nesplňují pravidla DMA

V Evropě se proti praktikám Applu zvedla velká vlna nevole, kterou dokumentuje otevřený dopis adresovaný Evropské komisi, pod něhož se podepsalo Spotify, herní studio Epic Games a 34 dalších firem a asociací se sídlem v EU.

Už z našeho detailního rozboru celé situace bylo jasné, že se nová pravidla Applu nebudou líbit, a nelze se tomu moc divit. Kdo z vývojářů by totiž chtěl dobrovolně platit za každé stažení aplikace nad stanovený limit, brát si posílat Applu poplatky za nákupy provedené mimo App Store nebo skládat milionové zálohy, aby bylo na iOS vůbec možné otevřít alternativní obchod? Společný otevřený dopis adresovaný Margrethe Vestagerové (Evropská komisařka pro hospodářskou soutěž) a Thierry Bretonovi (Evropský komisař pro vnitřní obchod) je toho jasným důkazem.

Pokus o zesměšnění EU

Spotify, Epic Games a 32 dalších evropských firem a asociací se ostře vymezilo proti pravidlům, které Apple oznámil 25. ledna. Pod společného vyjádření: „nové podmínky společnosti Applu, nejenže ignorují ducha i literu zákona, ale pokud zůstanou nezměněny, zesměšňují DMA a značné úsilí Evropské komise a institucí EU o to, aby byly digitální trhy konkurenceschopné.“ Dopis udává, že vývojáři mají volbu mezi stávajícími podmínkami, které nejsou v souladu s DMA, nebo mezi novými podmínkami, které jsou zbytečně složité a nevýhodné. Tato volba je tak jen falešná, a ukazuje, že Apple nechce nic měnit. Firmy dodávají, že ani jedna s nastavených možností vlastně literu DMA nesplňuje.

Apple si má podle obsahu dopisu novými pravidly udržet současnou dominanci, či ji ještě dokonce posílit. S poplatky za stažení aplikací bude souhlasit minimum vývojářů, alternativní platební metody budou díky vysokým transakčním poplatkům prakticky nepoužitelné. V dopisu se zmiňuje i nová strategie Applu, který do systému iOS chystá tzv. „strašící obrazovky“. V nich označuje Apple důsledek pravidel, která vyžaduje EU, jako potenciální riziko.

Třeba u instalace alternativního obchodu, které mají mimochodem tak obtížně splnitelné podmínky, takže jsou pro vývojáře riskantní a finančně neatraktivní. Nehledě na to, že klasický „sideloading“, tj. instalace aplikací stažených z internetu, Apple i nadále podporovat nehodlá.



Příklad „strašící“ obrazovky v systému iOS

Epic Games, Spotify a 32 dalších firem a institucí požaduje od Evropské komise rychlou reakci: „Vzhledem k neexistenci věcně odlišných návrhů od společnosti Apple naléhavě žádáme Evropskou komisi, aby podnikla rychlé, včasné a rozhodné kroky proti společnosti Apple, aby chránila vývojáře a byla přínosem pro spotřebitele, a učinila tak hned, jakmile začnou platit povinnosti DMA. To je totiž jediný způsob, jak zaručit, že DMA zůstane důvěryhodný a poskytne konkurenční digitální tržní prostředí.“

Zbývá zodpovědět už jen jedna otázka. Jak rychle na dopis zareaguje Evropská komise, a s jakou „silou“?

Zdroj: Spotify