Koncept Mi Mix Alpha se možná zhmotní v realitu. Telefon obalený displejem si patentoval i Samsung

V roce 2019 Xiaomi překvapilo konceptem Mi Mix Alpha. Telefonem, který byl ze všech stran obalen displejem. O rok později dokonce tento model dorazil do Česka, za skleněnou vitrínou jste jej mohli prohlédnout v kamenných prodejnách, byť jeho focení bylo přísně zakázáno. S obdobným konceptem smartphonu, jehož displej bude kolem celého telefonu, přišel i Samsung. Patentoval si jej vloni v listopadu pod názvem „Galaxy Warp Display“, a to společně se 46stránkovým doprovodným dokumentem s náčrtky.

A právě tyto náčrtky daly vzniknout fanouškovským renderům, na nichž je vidět zařízení, které má displej v jednom celku na přední a zadní straně včetně boků. Pouze horní a spodní část telefonu, který tvarově připomíná Galaxy S22 Ultra, zůstala u kombinace kovovému rámu a doplňkového skla. Nad displejem čeká v rámečku vycentrovaná selfie kamerka, na zádech pak ve stejně tlustém rámečku trůní tři fotoaparáty.

Protože je displej i na bocích, počítáte se s regulátory hlasitosti pouze v dotykové podobě. Na užších kovových hranách by se našlo místo na USB-C, zapínací tlačítko a na reproduktory, ze spodní hrany by šel vytáhnout stylus S Pen, který by v ideálním případě fungoval na všech částech displeje.

Připomeňte si tři roky starý koncept Mi Mix Alpha od Xiaomi:

Na koncepčních renderech a videu vypadá tento fanouškovský koncept vycházející z patentu impozantně. Už teď je však jasné, že podobné zařízení by se mohlo na trhu objevit nejdříve za pár let, a ani poté by jeho cena určitě nebyla nízká. U Mi Mix Alphapřed třemi lety svítila cenovka 2 550 EUR, což v dnešním kurzu dělá 63 tisíc korun. A už tehdy se to Xiaomi nevyplatilo, a tak od výroby Mi telefonu nakonec ustoupilo. Skoro to vypadá, že je levnější vyrobit „skládačku“, nežli telefon, který je kolem dokola obalen displejovou plochou...

Dokázali byste si představit používat telefon, který má ze všech stran displej? My ano, ale záda by asi byla neustále upatlaná, a nechceme si ani představovat, co by se stalo s telefonem, kdyby náhodou spadl na zem. Problematické by ostatně byly i ochranné kryty, které by kvůli displejové ploše na telefon prakticky nešly rozumně nasadit.

Jak by mohl vypadat telefon od Samsungu s 360° displejem:

