Zkoumáme obchod TapTap. Není to ráj malwaru, ale stále častěji využívané prostředí pro beta test her

Pokud chcete se chcete na Androidu zapojit do beta testování her a aplikací ještě předtím, než jsou vydány, má k tomu Google samostatné vývojářské nástroje. Vývojáři stačí jen nasdílet speciální odkaz (v případě Google aplikace jej najdete zde), v němž stačí testování pod vybraným Google účtem potvrdit. A brzy se můžete těšit na to, že se do vašeho smartphonu s Androidem dostanou neveřejné betaverze dané aplikace či hry. Na iOS zase vývojáři pro testování využívají aplikaci TestFlight.

Poměrně překvapivě však na Androidu ve zprostředkování testování dominují jiné aplikace, v poslední době se nejčastěji zmiňuje apka TapTap. Sám vývojář ji popisuje jako komunitní centrum pro hráče, kde najdete, nejen mobilní hry, ale také recenze uživatelů, gameplay videa, novinky ze světa mobilních her včetně vlastních kanálů a také možnost předregistrace a hraní betaverzí. Na aplikaci TapTap nás upozornila pozvánka na uzavřenou betu očekávané „diablovky“ Torchlight: Infinite, která je k dispozici od dnešního dne právě přes apku TapTap.



Toto je aplikace TapTap, která spojuje aplikační obchod, testovací prostředí a informační centrum v jeden celek

Ano, neděláme si žádné iluze, aplikaci jsme povolili jen přístup k souborům a médiím. V sekci nepovoleno svítí osm oprávnění, které aplikaci rozhodně udělit neplánujeme. I bez nich však funguje na výbornou. I přesto, že aplikace naběhne primárně na stránku s herními videi, přes lupu se přepnete na vyhledávání her, které jsou řazeny podle žánrů. Současně zde vidíte i nejpopulárnější hry, zcela nové tituly nebo hry, které si můžete předběžně zaregistrovat. Jedním dechem je ale třeba dodat, že TapTap není agregátor odkazů, hry si od něj stáhnete přímo, tedy mimo oficiální kanál Google Play.

Za bezpečnost stahovaných aplikací (tj. zda náhodou nemají malware) rozhodně ruku do ohně nestrčíme, pokud však tento kanál využijí k beta testování vývojáři her, nemáme se zřejmě moc čeho obávat. Mimo zmiňovaného Torchlightu je možné přes TapTap vyzkoušet třeba i karetní hru Pokémon TCG Live. Přímo v náhledové kartě v obchodu se dozvíte, že před spuštěním hry je třeba v telefonu aktivovat Kanadskou VPN, protože testování probíhá jen v zámoří. A to už je tak trochu šedá zóna...

Na druhou stranu vypadá tento alternativní obchod daleko vyzráleji a profesionálněji, než třeba APKPure či Aptoide. Aplikace TapTap je populární zejména mezi asijskými hráči her, třeba v Číně patří na absolutní aplikační špičku. Podobně jako Google Play a AppStore dokonce každý rok oceňuje svými cenami ty nejlepší hry. Pokud jste náročnější mobilní hráči, narazíte v aplikaci TapTap i na hry, které v Evropě ještě nejsou dostupné, či na návody, jak aktuální restrikce obejít. Aplikaci TapTap si můžete stáhnout zde.

Aktuální exkluzivita TapTapu - betaverze Torchlight: Infinite: