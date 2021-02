Zkoumáme první selfie kameru schovanou v displeji. Převládají rozpaky

Schovat do displeje čtečku otisků prstů, to dnes umí kde kdo. Ani sluchátko v displeji není úplně výjimečné. Ale první selfie kameru ukrytou za pixely AMOLED displeje má právě ZTE Axon 20 5G.

Díky pár jednoduchým trikům v uživatelském prostředí je kamerka docela účinně skrývá. Všechny připravené tapety mají zatmavený vršek a když má kamerka fotit/natáčet, tak je kolem ní vždycky černo. V nastavení „Top area“ můžete aktivovat černý stavový proužek (takový ten s hodinami, stavem baterie atd.), který kamerku schová téměř dokonale.

Proč taková snaha? Protože když pixely kolem kamery rozsvítíte, tak je vidět docela výrazně. Technicky je to řešené tak, že v jemném OLED displeji vyřízli malý čtvereček a plácli tam miniaturní OLED s mnohem řidšími pixely – to aby co nejméně překážely při focení. Jenže ty dva segmenty nejsou dokonale sladěné a trochu to tahá za oči. Navíc fotky z téhle selfie kamerky jako kdyby měly slabý mlhavý závoj – potvrzují se obavy, že nová technologie sníží kvalitu fotek.



Jak moc je „to“ vidět? Dost. Když ta selfie-kamufláž svítí, je vidět možná víc než kdyby tam byl jednoduchý „průstřel“, na které už jsme si zvykli.

Výsledek? Nějak se nemůžeme shodnout, jestli nakonec není lepší normální „průstřel“. Tenhle telefon (i když má zajímavou výbavu i cenu) si nekupujte, pokud máte selfie jako prioritu. Jestli ji naopak potřebujete jen výjimečně a třeba jen kvůli videohovoru, u kterého tolik nezáleží na kvalitě… Tak bychom si stejně počkali na druhou generaci, která bude lépe zamaskovaná.