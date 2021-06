Jak nahrát QR kód z očkovacího certifikátu do Androidu. Zkraťte si čekání na Tečku

Zatímco v Česku už je k dispozici aplikace čTečka pro načítání QR kódů z očkování a negativních testů na Covid-19, aplikace, která by zobrazila váš QR kód (tzv. Covid pas), zatím chybí. Aplikace Tečka zprovozněna až koncem června, do té doby si musíte pomoci alternativními metodami. Můžete si do telefonu stáhnout certifikát v PDF nebo na iOS využít úložiště Apple Wallet. Jaké jsou možnosti uložení Covid pasu na Androidu?

Vyzkoušeli jsme celou řadu aplikací, a jako nejlepší z nich se zatím jeví Pass2Pay. Po spuštění aplikace můžete QR kód nechat automaticky načíst z očkovacího certifikátu nebo jej ručně naskenovat přes fotoaparát, např. pokud máte po ruce tištěný očkovací certifikát. Načtení z PDF uloženého v telefonu má také výhodu v tom, že vám aplikace dokáže proskenovat i texty v očkovacím certifikátu, které můžete následně napsat do textových polí. Stačí pár písmen, a aplikace vám nabídne textové řetězce, které z certifikátu extrahovala.

Protože však zatím není jasná podoba toho, co bude muset být na obrazovce spolu s QR kódu zobrazeno, bude třeba vyjít z očkovacího certifikátu a do polí s rozpoznaným textem dopsat ručně další hodnoty. Aplikace přímo rozpozná pouze jméno, datum narození a datum vakcinace, a poté už jen nadpisy položek, které musíte doplnit ručně. Ve finále stačí jen odrolovat dolů a kartu uložit do Google Pay. Mezi dostupnými kartami si pak kartu v případě potřeby jen rozkliknete. Displej se rozsvítí na maximum, aby bylo možné QR kód bezproblémově přečíst.

Do doby, než bude vydána oficiální aplikace Čtečka, se jedná o jedno z „nejelegantnějších“ řešení Covid pasu pro Android. Aplikaci Pass2Pay stahujete bezplatně z Google Play.

Návod, jak si v Androidu snadno a rychle vyrobíte Covid pas: