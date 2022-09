Zkušenosti s iOS 16: Tohle je 16 nejlepších funkcí, které jsme objevili

V pondělí 12. září vydal Apple svůj nejnovější operační systém iOS 16 určený pro telefony iPhone. Protože konečně umožňuje upravit si zamčenou obrazovku, na kterou přináší i widgety, jednalo se o velmi očekávanou verzi. Novinek je ale rozhodně více. Systém nainstalujete na iPhony 8/8 Plus a novější, včetně iPhonu SE 2. a 3. generace. Chcete-li své zařízení na iOS 16 aktualizovat, můžete tak učinit přímo ve svém iPhonu. Stačí k tomu jít do Nastavení -> Obecné -> Aktualizace softwaru. Připravte si ale dostatek volného prostoru a mějte své zařízení nabité na více jak 50 % kapacity jeho baterie. Samozřejmě je vhodné být na Wi-Fi, protože aktualizace, kterou je třeba nejdříve stáhnout do zařízení, má několik GB podle modelu vašeho telefonu. Zároveň před aktualizací doporučujeme provést zálohu zařízení. A teď už si ukážeme, které funkce v novém iOS 16 nás nejvíc zaujaly. Zamknutá obrazovka Apple konečně umožňuje více si personalizovat zamknutou obrazovku, kdy si ji můžete uzpůsobit ku obrazu svému, tedy v jistých mezích samozřejmě, úplně odvázat se pořád nemůžete. Najdete zde širokou paletu možných tapet, použít můžete i své fotografie, které se dynamicky prolínají s ukazatelem času. Přidat si můžete i pár widgetů. Měnit můžete ale i písmo, barvu, přidávat filtry atd. Těchto tapet můžete mít tolik, kolik potřebujete, kdy se mezi nimi přepínáte podržením prstu na rozsvícené zamčené obrazovce. Společnost k tomu uzpůsobila i oznámení, která jsou díky tučnému textu přehlednější a mají také nové animace. Souhrn a úplný výpis se totiž rozbaluje ze spodní části, díky tomu jsou tak blíže prstům.

Soustředění Se zamknutou obrazovkou se váže i vylepšené Soustředění. Nově si totiž můžete zamčenou obrazovku propojit s tím režimem soustředění, který potřebujete, a jasně si tak oddělit pracovní čas od toho osobního. Volbou dané zamčené obrazovky také určitý režim aktivujete. Systém také vzhledem k vybranému režimu navrhuje ideální obrazovku spolu s vybranými widgety. Rozvrhy se také umí zapínat automaticky ve stanovený čas, na určitém místě nebo dokonce při používání určité aplikace. Při nastavování režimu můžete také nastavit hranice a zakázat oznámení od vybraných aplikací i osob.

Zprávy Určitě každému z vás se stalo, že jste někomu poslali něco, co mělo patřit úplně jiné osobě. Pokud si to uvědomíte do 2 minut, můžete toto odeslání v iOS 16 nově zrušit. Pokud si to uvědomíte do 15 minut, můžete zprávu alespoň upravit, a to až 5×. V tomto případě si nicméně příjemce může otevřít historii úprav. Přečtené příchozí zprávy jde také označit jako nepřečtené, abyste na ně nezapomněli odpovědět. Smazané zprávy pak vydrží v koši po 30 dní, než se nenávratně odstraní. Skrze Zprávy můžete také zvát své kontakty ke spolupráci v aplikacích, a pokud odpovíte někomu tapbackem, a dotyčný používá zařízení s Androidem, zobrazí se mu odpovídající emotikon. Plánování odesílání zpráv bohužel pořád přítomno není.

Oddělení subjektu od pozadí Jednou z nejzajímavějších funkcí iOS 16 je možnost izolovat objekt na fotografii od jejího zbytku a dále s ním pracovat. Funguje to ve Fotkách, Safari náhledu a dalších aplikacích, jen k tomu potřebujete iPhone s čipem A12 Bionic a novějším. A hodí se i vědět, k čemu to vlastně využijete. Na objektu ve fotografii stačí podržet prst a systém jej označí. Když prst zvednete, máte na výběr, co chcete s objektem dělat, nebo nemusíte prst zvedat vůbec, aplikaci minimalizovat, otevřít třeba Zprávy a objekt přesunout do konverzace. Samozřejmě se ale nabízí, proč rovnou neposlat celou fotku?

Mail E-mailová aplikace Applu kopíruje hodně novinek ze Zpráv. I zde tedy můžete zrušit odeslání e-mailu, než se dostane do schránky příjemce. Oproti zprávám zde už ale můžete plánovat odesílání, takže víkendové e-maily dojdou až v pondělí dopoledne a nezapadnou mezi množstvím spamu. Přečtené e-maily si můžete nechat připomínat, komunikaci můžete dávat i náhledové odkazy, aby bylo na první dobrou vidět více kontextu. Odeslané e-maily si pak můžete přesunout na začátek schránky, abyste na ně lépe navázali.

Zdraví Novinky v aplikaci Zdraví se točí především kolem léků. Můžete si zde nově vytvořit seznam, abyste je mohli pohodlně evidovat, a to i s ohledem na vitaminy nebo doplňky stravy. Snadno k nim nahrajete i fotky, abyste věděli, jaké léčivo je na co. Prostřednictvím připomínání také nezapomenete na to si je pravidelně brát. Jak jste v tom svědomití ostatně zjistíte z přítomných interaktivních grafů, díky kterým budete vědět, kdy k užití léku došlo a s jakou svědomitostí je „zobete“. Pro ženy zde přibylo i oznámení i odchylkách v cyklu.

Kondice Aplikace Kondice sice byla součástí iOS už nějakou tu dobu, ale bez Apple Watch neměla praktického využití. Nyní ji Apple zpřístupnil všem, kdo Apple Watch nemají, ale chtějí si alespoň uzavírat kroužek kalorií. Aplikace samozřejmě počítá i s napojením na tituly třetích stran, třeba pokud používáte hodinky společnosti Garmin atd. Souhrn je ale poměrně prostý. Podle zvoleného cíle vám jen ukazuje míru pohybu s tím, kolik jste ušli kroků a jaká je to vzdálenost. Najdete zde alespoň také počet vystoupaných pater. Důležité je, že je zde přítomno sdílení, takže se můžete hecovat se svými přáteli a tím nepřijít o důležitý komunitní a motivační přesah.

Fotky Apple konečně dostal trochu rozumu a v aplikaci Fotky přidal možnost uzamčení alba Skryté a Nedávno smazané heslem, respektive Face ID nebo Touch ID. V části Alba také nabízí možnost vyhledávání duplicitních fotek, jejichž smazáním si ušetříte místo v úložišti, ale vlastně o nic nepřijdete. Při editaci fotek také už můžete kopírovat vámi provedené editace a vkládat je na další snímky. Zároveň zde Apple rozšířil možnosti odvolání nebo opakování provedených akcí. Standardně přibyly i nové typy vzpomínek, stejně tak ale i možnost je úplně vypnout, pokud je zobrazovat nechcete.

Poznámky Apple mírně upravil celé rozhraní, které nově řadí poznámky pode jasně zobrazovaného data. Ať jste pak kdekoli, kde je nějaká možnost sdílení, můžete si prostřednictvím obligátní nabídky vytvořit z daného obsahu rychlou poznámku. Vylepšovala se ale i spolupráce, kdy sdílením odkazu můžete ke kolaboraci přizvat kohokoli chcete. Celé Poznámky jde také nově zamknou heslem a byly vylepšeny dynamické složky chovající se podle vámi zadaných pravidel.

Počasí Od té doby, co Apple koupil platformu Dark Sky, vylepšuje své Počasí poměrně stabilně a především užitečně. Nyní přibyly dvě poměrně velké novinky. První je, že vás aplikace už umí varovat před extrémním počasí. Budete tak dostávat výstrahy ohledně závažných povětrnostních jevů na základě vaší polohy. Druhou novinkou jsou podrobnější informace. Pokud totiž klepnete na nějaký modul s předpovědí, uvidíte zde následnou předpověď v přehledném grafu. Ta je dostupná nejen pro teplotu, ale třeba i UV index, vítr, srážky, dohlednost nebo tlak.

Nastavení AirPodů Pokud vlastníte sluchátka AirPods, tak po otevření jejich krabičky se vám nově ukazují hned v Nastavení pod vaším jménem. Snadno tak přistoupíte k volbě jejich funkcí. Vidíte zde tedy jejich nabití, stejně jako můžete v případě AirPodů Pro provést test uchycení nástavců. S AirPody Pro 2. generace ale prezentoval Apple možnost vlastního přizpůsobení si prostorového zvuku. Když zde tedy tuto volbu vyberete, můžete si svým iPhonem naskenovat své proporce a tím tak lépe přizpůsobit zvuk tvaru vašich uší.

Procentuální ukazatel nabití baterie S iPhony X a jejich bezrámečkovými displeji, kterým Apple přidal výřez pro TrueDepth kameru s Face ID, odstranil také číselný procentuální ukazatel nabití baterie. Učinil tak jednoduše proto, protože se do zmenšeného stavového řádku nevešel. Trvalo to tedy 5 let, než jej vrátil. Stačí k tomu jít do Nastavení -> Baterie a zapnout Stav baterie. Tato funkce není dostupná pro iPhony XR, 11 a 12 nebo 13 mini, nicméně se proslýchá, že s budoucí aktualizací by měl Apple tuto možnost poskytnout i těmto modelům. Jestli je to ale výhra, je otázkou. Ukazatel je poměrně nepřehledný a zejména při nabíjení, kdy je zde bílý text na zeleném podkladu, sotva čitelný.

Hledání na ploše Když v iOS učiníte gesto potažení prstu po displeji směrem dolů, zobrazíte nabídku Spotlight, tedy hledání. Z nějakého důvodu si však Apple řekl, že jej dá uživatelům více na oči, tak se po aktualizaci na iOS 16 nachází nabídka Hledat místo zobrazení počtu stran plochy. Jestliže se vám toto ale nelíbí, je zde naštěstí možnost vrátit se k původnímu zobrazení. Tuto možnost najdete v Nastavení -> Plocha, kde zrušte zapnutí možnosti Zobrazovat na ploše. Hledání jinak doznalo i vylepšení, kdy rovnou ukazuje sportovní výsledky nebo při hledání obrázků prochází více aplikací (Zprávy, Poznámky, Soubory atd). Umí hledat i podle míst, lidí nebo scén.

Snímek obrazovky Google v Androidu 13 přišel s novým rozhraním pro kopírovaný obsah, a Apple pravděpodobně nechtěl být pozadu, jen nestihl zareagovat tak rychle. I tak ale přidal alespoň jednu užitečnou možnost do nabídky pořízení snímku obrazovky. Když jej učiníte a rozkliknete si jej vlevo dole, tak po volbě Hotovo v iOS 16 vidíte možnost Zkopírovat a smazat. Po jejím výběru se vám snímek uloží do schránky, takže jej můžete vložit třeba do zprávy, e-mailu, poznámek atd., ale neuloží se vám už do galerie fotek.

Face ID na šířku I když s tím třeba iPady Pro nemají problém, iPhony jste dosud nemohli odemykat v držení na šířku. Apple to nepřímo zdůvodňoval jejich hardwarovými omezeními. S iOS 16 tedy už Face ID na šířku funguje, ale jen s vybranými modely, kterých není mnoho. Konkrétně se jedná jen o řadu iPhonů 13 a 13 Pro samozřejmě spolu s iPhony 14 a 14 Pro. Žádné nastavování není třeba, jakmile systém aktualizujete, a vlastníte podporovaný iPhone, automaticky vám ověřování tváře v držení iPhonu na šířku funguje.