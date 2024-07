Zkusili jsme používat Android za dva tisíce korun. Překvapivě to šlo, ale musíte pečlivě vybírat

Na levné Androidy se mnozí dívají spatra. Mají řadu nelichotivých označení, protože u nich nemůžete počítat s tím, na co jste zvyklí u zařízení střední nebo vyšší třídy. Přesto se najde velká skupina uživatelů, kteří nepotřebují telefon, ani za deset, ani za pět tisíc.

Stačí jim jednoduchý smartphone pro zavolání, pro občasné brouzdání na internetu, na kterém dětem občas pustí hry. Možná s něčím málo navíc, jako je třeba rychlejší nabíjení, a tím to končí. Má to i tu výhodu, že pokud se telefon zničí, není problém koupit nový smartphone v podobné cenové relaci.

Proto jsme tentokrát sáhli v nabídce smartphonů hodně nízko. Zvolili jsme Android v cenové relaci dvou tisíc korun. Při pohledu na tuto cenovou hladinu si asi říkáte, že za to se snad nedá ani koupit chytrý telefon. Chyba lávky. Nabídka zde existuje a když se budete dobře rozhlížet, můžete kápnout i na Android, který se dá obstojně používat, a dokonce má i několik překvapení. Bez kompromisů to samozřejmě nebude, ale u této ceny byste zřejmě čekali větší zásah do uživatelského komfortu.