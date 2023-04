Zkusili jsme Realme v barvách Coca-Coly. Syčení bublinek láká k pití při každé příchozí zprávě

Jestli existuje něco, co vám určitě nepomůže omezit spotřebu sladkých colových nápojů, tak je to tento smartphone. Jeho úkolem je naopak k pití nalákat, a dělá to při používání velmi vytrvale. Realme 10 Pro 5G Coca-Cola Edition bylo vyrobeno v pouhých 10 tisíci kusech, nám se jeden exemplář podařilo získat na vyzkoušení.

Legendární logo, které v 60. letech umělecky ztvárnil i známý grafik Andy Warhol, číhá na telefonu i krabičce, chuť a colové aroma s typicky hnědou barvou prosakuje i ze samotného prostředí telefonu. Vedle toho všeho je ale telefon zároveň zdařilý model nižší střední třídy.

Telefon se prodává převážně na indickém trhu (v přepočtu za 5500 Kč bez daně), v ostatních zemích světa slouží hlavně k propagaci a pro fanoušky značky jako sběratelská rarita. Na marketing se nakonec Realme zaměřuje už dlouhodobě – ať už to byly smartphony s krytem připomínající kufr, list papíru, barvy závodních aut nebo třeba limitované edice na motivy japonských komiksů anime.

Snaha o úpravu velké části prostředí

Záda telefonu jsou plastová s metalickým efektem, který připomíná vzhled plechovky Coca-Coly. Z černého plastu je také rovně seříznutý rámeček, který v sobě nese i čtečku otisků (v bočním odemykacím tlačítku), hlasitý reproduktor, slot na SIM a paměťovou kartu, a dokonce dnes už ne tak často vídaný 3,5mm jack.



Telefon obsahuje 3,5mm jack

Telefon není malý ani přerostlý, velikost daná 6,7palcovým Full HD+ displejem bude asi většině vyhovovat. Výkon a také 5G konektivitu zařízení dodává čipset Snapdragon 695, prodává se jediná paměťová varianta 8 + 128 GB. Zadní fotoaparát má dva objektivy, zajímá nás ale hlavně ten primární, jenž je osazen nad 108Mpx senzorem. V rámci své cenové třídy telefon fotí standardně, žádné poměřování s fotografickou špičkou od něj nemůžeme požadovat.



V telefonu je přednastaveno grafické téma Coca-Cola, můžete si ho ale změnit na běžné

Poměrně zdařilé je obléknutí do předinstalovaného Coca-Cola motivu v prostředí telefonu. Na zamykací obrazovce svítí maskot Realmeow, nasycený podobně jako cola bublinkami. Většina nativních aplikací používá graficky upravené červené ikony, u těch ostatních (například u Googlu a dalších aplikací třetích stran), je alespoň přidán červený obvodový kroužek, aby grafika aspoň zhruba „ladila“. Také klávesnice má lehké zbarvení dočervena.



Ukázka prostředí Realme 10 Pro 5G v tématu Coca-Cola

V prostředí je předinstalováno také několik zvuků spojených se známou limonádou. Na notifikace může upozorňovat krátká oficiální melodie známá například z televizních reklam, příchozí SMS můžete nastavit jako zasyčení bublinek v nápoji, jiná příchozí událost může znít jako otevření víčka lahve. Podobný zvuk je nastaven i pro závěrku fotoaparátu.



Součástí balení telefonu je i pouzdro, 33W adaptér a nabíjecí kabel

Na druhou stranu, pokud se vám téma a zvuky Coca-Coly v telefonu okoukají a oposlouchají, můžete si nastavit jakékoli jiné téma nebo tapetu z prostředí Realme UI 4.0 postaveného nad Androidem 13. Pokud by vás nakonec začal nudit i design zad telefonu, můžete na něj nasadit ochranný kryt. Jeden takový poloprůhledný je přímo součástí balení, stejně jako 33W adaptér do zásuvky a USB-C kabel.

Ve sběratelské edici najdete v balení navíc i samolepky, sběratelskou kartičku s pořadovým číslem vyrobeného telefonu a 25cm plastového maskota Realmeow. Stylově ve tvaru víčka od lahve je vyveden i špendlík na vypíchnutí šuplíčku se SIM kartami. V Česku se telefon neprodává a zřejmě se nepočítá ani s běžnou verzí Realme 10 Pro 5G. V obchodech ale můžete narazit na o něco nižší model Realme 10 (bez 5G konektivity). Prodává se za 6 tisíc korun.