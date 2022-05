Zkuste cestování časem s Google Street View přímo v telefonu. Vrátit se můžete až o 15 let

Google poslední dobou hodně zapracoval na svých mapách a neustále do nich přidává nové funkce. Například na jaře se dočkaly zobrazení cen mýtného či navigace pro Apple Watch. V rámci I/O byly představeny detailnější mapy a úplně nové panoramatické pohledy na některá známá místa. Nyní přichází s dalším vylepšením, které se týká mobilů.



Google StreetView na smartphonech dovolí snadné cestování v čase. Pomůžou k tomu starší snímky konkrétního místa.

Na smartphonech totiž bude nově možné v mapách cestovat v čase, a to rovnou ve Street View. Proměnu vašcih oblíbených míst v průběhu let tak uvidíte přímo z pohledu ulice. Nejde o žádnou přelomovou technologickou novinku. Tato funkce už je delší dobu schovaná v desktopové verzi Google Map, až nyní se ale dostane i do telefonů.

Funkce bude dostupná na dvě poklepání. Stačí v aplikaci vyhledat požadované místo, poklepat na něj a hned by na vás mělo vyskočit okno s uvedeným časem pořízení snímků a možností změny data. V rámci něj pak uvidíte všechna historická snímkování požadovaného místa. Stačí si jen vybrat to, které chcete. Navrátit se na některých místech lze až do roku 2007, kdy bylo Google Street View spuštěno.

Tato funkce je tak jednou z několika oznámených novinek v rámci 15. výročí služby. Funkce byla představena globálně a ve smartphonech se začne objevovat postupně už v těchto dnech, a to jak na Androidu, tak na iOS. Google oznámil také úplně novou, malou kamerku pro auta, která pomůže k ještě lepšímu a modernějšímu snímkování ulic.

Nové způsoby zobrazení v Mapách Google:

Zdroj: Google