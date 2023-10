Zkuste to ještě jednou, nerozumím. Aplikace Android Auto po updatu nedokáže rozpoznat hlasové povely

Android Auto nám připadá jako velmi opomíjená aplikace od Googlu. Třeba proto, že, když se něco pokazí, můžete se spolehnout na to, že její oprava potrvá opravdu dlouho. S poslední aktualizací aplikace však došlo k tomu, že Android Auto prakticky nefunguje. Jistě, i nyní musíte v Česku používat k hlasovému ovládání angličtinu, jenže nově aplikace nerozpozná prakticky vůbec nic, co po ní chcete. V samotném telefonu však asistent funguje bez problémů

Tedy alespoň to je denním chlebem některých uživatelů aplikaci Android Auto, kteří už za volantem nemohou ovládat telefon pomocí hlasu. Při jakémkoliv pokusu o hlasový příkaz dostanete reakci ve stylu: „Jejda, zkuste to ještě jednou“ nebo „Promiňte, nerozuměl jsem“. A to přesto, že mikrofony, ověřené jinými aplikacemi, fungují na sto procent. Android Auto tak můžete spolehlivě ovládat jen doteky na displeji, to však při jízdě autem není zrovna to nejbezpečnější řešení...



Android Auto je hodně opomíjená aplikace od Googlu. Prakticky každá její aktualizace přinese „nečekané“ chyby. Tentokrát nefunguje rozpoznávání hlasu a někteří uživatelé dokonce Android Auto neumí propojit s autem, i když jim to dříve fungovalo

Problém se objevil po aktualizaci na Android Auto ve verzi 10.5.x, ovšem pouze u uživatelů některých telefonů. Google Assistant po aktualizaci nedokáže rozpoznat hlasové příkazy např. u OnePlus 8 Pro, Galaxy S22 Ultra, a takový Pixel 7 Pro u některých uživatelů funguje, jiní zase s tímto telefonem hlásí pouze neúspěchy. A pokud už se k rozpoznání hlasu dostanete, nesmíte po asistentovi chtít nic náročného, nebo celá akce skončí neúspěchem. Ještě před několika měsíci přitom asistent v Android Auto zvládl rozpoznat a vyřešit komplexnější příkazy.

První chyby se objevily před měsícem

To však aktuálně není jediný problém této aplikace. Některým dokonce po updatu nefunguje opětovné spojení s autem. Nepomůžete si ani jiným USB portem, jiným kabelem či resetem telefonu nebo infotainment systému. Řešením obou problémů by mohl být downgrade na starší verzí systému z APKmirroru, ani to však není univerzálním lékem. Některé funkce jsou totiž součástí balíku Google Play Services.

Už i aktuální verze aplikace zahrnovala opravy, které zřejmě nebyly dostatečné. Zhruba před měsícem při pokusu o hlasové ovládání režimu Android Auto dostali uživatelé jen kusé informace o tom, že „Hlasové příkazy nejsou dostupné“. A prakticky ve stejných kolejích to pokračuje i nadále. Je tedy třeba počkat, až Google aplikaci Android Auto opraví. A to může zabrat i několik týdnů.

Zdroj: Autoevolution, Reddit[1], Reddit[2], Reddit[3]