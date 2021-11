Zláká vás iPhone 13 Pro s úlomkem zubu dinosaura? V tom případě budete skoro o 200 tisíc korun chudší

Společnost Caviar představila novou luxusní edici iPhonů 13 Pro pro ty, kteří jsou v koncích a neví co s nahromaděnými penězi. Výsledkem je dinosauří kolekce tří modelů, která startuje na částce 170 tisíc korun. „Obyčejný“ model Monsterphone je vyroben z titanu doplněný „rozdrásaným“ vzorem na zádech. Za tuto částku dostanete takto vyzdobený iPhone 13 Pro v kapacitě 1 TB. Pokud vás telefon zaujal, určitě při jeho pořízení spěchejte, protože jich bude vyrobeno jen 99 kusů.

Edice Tyrannophone zvedá cenu na 187 tisíc korun. Na titanových zádech s podobou T-Rexe najdete zlaté doplňky, oko dinosaura je vyrobeno z pravého jantaru a těšit se můžete i na 80 milionů let starý úlomek zubu tyranosaura, který je zabudován do krytu. Této limitované edice bude vyrobeno pouhých sedm kusů. Hádáme, že na vině je nedostatek zubů...

Na závěr jsme si nechali perličku v podobě edice Teradiamond. Do osmnáctikarátového zlata na zádech je vsazeno přesně 1 028 diamantů a 128 rubínů. V případě iPhonu 13 Pro se dostáváme na cenu téměř 1,1 milionu Kč, iPhone 13 Pro Max cenovku zarovná na rovných 1,3 milionu! Pokud tedy nevíte co s penězi, máme pro vás horký tip na zajímavý smartphone. I u něj se však vyplatí neotálet, protože bude vyrobeno pouhých osmnáct kusů. Nákup můžete provést přímo na stránkách Caviaru, a i tentokrát můžete počítat s celosvětovým doručením zdarma. A to je velmi příjemný bonus...

Představení dinosauří edice iPhonu 13 od Caviaru: