Zloději ukradli telefon a pak ho zase vrátili. Nelíbilo se jim, že je to Android a ne iPhone

Přestože se výrobci snaží omezit krádeže telefonů různými trackovacími službami, stále se jedná poměrně o běžný problém, který se děje. Nedávný případ z amerického Washingtonu D.C o kterém informoval server ABC7News však patří spíše k těm zábavnějším, navíc s částečně dobrým koncem, alespoň tedy co se týče samotného smartphonu.



Zloději ukradli vše kromě telefonu. Možná se jim nelíbil Android, možná jen věděli, že podle smartphonů je možné dnes zloděje lépe vypátrat.

Řidička rozvážející jídlo pro Uber Eats se tehdy po noční směně domluvila s manželem na setkání před domem, kde mu předala auto, které za ni pak měl zaparkovat. V tu chvíli se ale stala naprosto nečekaná situace, kdy k muži parkující auto přišla maskovaná dvojice se zbraněmi a donutili ho odevzdat jim vše, co měl v kapsách včetně klíčů od právě parkovaného vozu a chytrého telefonu.

Zatímco klíče od automobilu a další věci jim udělali radost, zloděje nepotěšil ukradený telefon, a tak ho muži vrátili zpět, protože Android nechtějí se slovy: „Ach, to je Android? Tohle nechceme. Mysleli jsme, že je to iPhone.” Na druhou stranu automobil se jim líbil moc, tak do něj nasedli a s ostatními odcizenými věcmi odjeli. Žena pak prohlásila, že jí tato situace obrátila život vzhůru nohama, jelikož ji tímto de facto připravili i o práci, protože auto pro ni díky rozvozu jídla pro Uber Eats představovalo hlavní zdroj příjmů.

Zlodějům se Android nelíbil, na druhou stranu, kdyby šlo o iPhone, nemusela by to pro ně být taková výhra, jelikož produkty od Applu je dnes poměrně snadné po krádeži dohledat i když jsou offline. Ostatně jsme si v redakci krádež sami zažili a zloděje se nám podařilo díky Apple Find My vypátrat až domů. Vyhledat ztracené zařízení, ale samozřejmě jde i u Androidu. Kdyby tak, okradenému páru odcizili i nevyhovující telefon, možná by měli větší šanci vše získat zpět.