Zlodějům stačí pouhý restart. Služby od Googlu a Samsungu pro vyhledání telefonu ztrácejí smysl

Služby Najdi moje zařízení od Googlu a SmartThings Find se pyšní vzdáleným dohledáním ztraceného či založeného smartphonu, tabletu či hodinek, které můžete na dálku prozvonit, uzamknout nebo třeba vymazat. Jenže podle zjištění uživatelů na Redditu mohou potenciální nálezci či zloději telefon velmi rychle vyřadit z evidence, a to prostým restartem telefonu! Někdy požadované zadání zámku displeje před jeho restartem lze totiž také velmi snadno obejít.

A zatímco u starších zařízení nebyl problém s jejich lokalizací ani tehdy, když byly telefony restartovány, u nových modelů je to velký problém. A sami jsme si to ověřili v praxi. Polohu Motorolu Edge 40 Pro s čistým Androidem jsme si vyhledali přes službu Najdi moje mobilní zařízení.



Google moc dobře ví, kam jsem schoval Motorolu Edge 40 Pro. Jenže stačí restart telefonu bez zadání zámku displeje, a telefon najednou není dostupný...

Pozice telefonu byla nalezena téměř okamžitě. Jakmile jsme telefon restartovali, a nezadali kód pro jeho odemknutí (heslo, znak nebo PIN kód), ze sledovací služby telefon prostě zmizel. A to, i když máte v telefonu SIM kartu bez PINu, nebo je telefon připojený k Wi-Fi. V liště vidíte ikonu Wi-Fi či mobilních dat, telefon se ale zdánlivě tváří jako nedostupný.



...stejně je na tom i Samsung Galaxy S23 Ultra v aplikaci SmartThings Find. Stačí jej restartovat a vyhnout se zadání zámku displeje. V liště vidíte, že telefon přes Wi-Fi čile komunikuje, ale ve sledovací službě je telefon nedostupný

Analogický postup jsme aplikovali i u Samsungu Galaxy S23 Ultra. Lokalizace přes službu SmartThings Find zabere chviličku, opět ale stačil restart telefonu, díky kterému telefon z mapy kompletně zmizel. I tentokrát jsme po opětovném naběhnutí nezadali zámek displeje telefonu a nechali jej jen ležet na stole. Jenže, pohled do lišty naznačuje, že telefon čile komunikuje přes Wi-Fi. Ve sledovací službě však visí notifikace „Couldn't get location“. A to je velký problém.

Bezpečnost má i druhou stranu mince

Samozřejmě vše má základ v zabezpečení telefonu, protože po restartu bez odemčení by neměl s uživatelem jakkoliv interagovat. Jenže, třeba budík vám zazvoní i u restartovaného telefonu, u něhož jste ještě nezadali zámek displeje. Budík se spouští ze šifrovaného úložiště, do nějž je jinak přístup umožněn až po odemknutí telefonu. V úložišti pak najdete veškerá svá osobní data i data aplikací. Jenže, když má jednoduchý budík výjimku, měly by ji přece dostat i tyto sledovací aplikace. V opačném případě jsou úplně zbytečné.

Představení služby SmartThings Find:

Při ztrátě nebo odcizení telefonu je nutné jednat co nejrychleji, z druhého zařízení je třeba se přihlásit ke sledovací službě a telefon na dálku uzamknout, či rovnou smazat, aby nedošlo ke zneužití vašich osobních dat. Jenže, po restartu, kdy nálezce nezná zámek telefonu, aktuální pozice telefonu z mapy zmizí. A šance na jeho úspěšné dohledání se tak podstatně snižují.

Sluší se ale zmínit i to, že tento nedostatek postihuje zejména novější zařízení. Starší telefony se svým vyhledáním bez zadání zámku displeje nemají problém, podle vlákna na Redditu funguje tento způsob vzdáleného monitorování ještě u Galaxy S20 od Samsungu. Od nástupnické generace telefon bez zadání zámku displeje po restartu mizí z mapy.

Pomohly vám někdy výše uvedené aplikace v dohledání ztraceného telefonu? Podělte se o váš názor v diskusi pod článkem.