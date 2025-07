Změny u Applu a Samsungu. Další levný iPhone přijde na trh už příští rok na jaře, Galaxy S26 Edge nahradí stávající „plusko“

Samsung a Apple hodlají už příští rok razantně zasáhnout do svého portfolia a změnit dosavadní pravidla. Podle jihokorejského zdroje se Apple rozmyslel a nebude nabízet nejlevnější iPhone 16e po dobu několika let. Už příští rok na jaře jej v portfoliu nahradí vylepšený iPhone 17e. Apple chce tímto krokem stanovit nový roční interval pro vydávání nejlevnějších iPhonů.



Strategie by však měla zůstat stejná. Novinka znovu využije 6,1" OLED displej z iPhonu 16e, který současný model zdědil po iPhonu 14. Do mixu by se měl dostat výkonnější čipset a další časem osvědčené komponenty, které mají pomoci k tomu, aby „éčkový" iPhone zůstal cenově dostupný. Cíl společnosti Apple je jasný – levnými iPhony si chce udržet vysoká roční čísla prodaných kusů, která jsou důležitá pro její AI služby a také kvůli vzájemnému soupeření s Androidem.

U společnosti Apple se v prvním roce typicky prodá okolo 20 milionů kusů levného iPhonu. Platilo to u iPhonu SE a platit to má i u iPhonu 16e. V příštím roce ale musí Apple výrobu a prodej nástupce načasovat tak, aby si nekanibalizoval prodeje hlavních iPhonů. Displeje pro iPhone 17e dodají firmy BOE, Samsung Display i LG Display. U současné generace byla hlavním dodavatelem čínská firma BOE.

Tenký Edge jako standardní model

Zatímco Apple do svého portfolia trvale zařadí další iPhone, Samsung si jeden telefon zřejmě vyškrtne. Paradoxně se nezaměří na základní model, který uživatelé někdy vynechávají kvůli základní kapacitě baterie, ale na prostřední „plusko“, které bývá považováno za černého koně modelové řady Galaxy S. Za telefon, který kombinuje to nejlepší ze základního modelu a z Ultry, které se přibližuje například velikostí displeje nebo kapacitou baterie.



V příštím roce by měl Samsung opět představit zase už jen tři „eskové“ telefony, konkrétně Galaxy S26 (6,27" displej), Galaxy S26 Edge (6,66" displej) a Galaxy S26 Ultra (6,89" displej). To mezi řádky znamená, že letošní Galaxy S25 Edge bude spíše jen prvním „pokusem“ na vybraných trzích a že by se mohl od příštího roku koncept tenkého topmodelu jihokorejské značky plošně rozšířit na všechny trhy, na kterých Samsung nabízí své smartphony.

Na to, že obě firmy v posledních letech prakticky srovnaly svá prodejní čísla, se v dalších plánech překvapivě výrazně rozcházejí. Ponese ovoce sjednocení portfolia u Samsungu, nebo trvalé přidání dalšího iPhonu?