Změny Wear OS pod drobnohledem. Nové rozhraní, widgety Tiles i známé aplikace

Úvodní Keynote na Google I/O nám dala jasnou představu o tom, že se u platformy Wear OS odehrají velké změny. Google potvrdil užší spolupráci se Samsungem, tedy propojení platforem Wear OS a Tizenu, a dále zmínil výraznější změny v uživatelském rozhraní hodinek, které se mohou těšit i na příval dalších známých aplikací. Další detaily k platformě navržené pro nositelnosti prozradil Google v samostatné přednášce. Jaké jsou tedy ty nejvýraznější změny?

V hodinkách ostatně nezůstane kámen na kameni. Zůstávají snad jen ciferníky, jejichž programátorskou „výrobu“ pokryje Samsung se svým softwarem Galaxy Watch Studio, které se zařadí mezi vývojářské nástroje od Googlu. V systému bude nově k dispozici dvojklik na zpětné tlačítko, které vás vrátí k poslední spuštěné aplikaci. Hlavní aplikační nabídka bude rolovací, pohotovostní obrazovku budou zdobit widgety, tzv. Tiles, které si mohou nově vytvořit i vývojáři aplikací třetích stran.

Představení inovované platformy Wear OS na Google I/O 2021:

A předinstalované aplikace? Ty čeká velká designová změna. Google Mapy nabídnou turn-by-turn navigaci přímo ze zápěstí, v průběhu letošního roku navíc k zadání navigace do cílového bodu nebudete potřebovat smartphone, ale zvládnete to sami na zápěstí. Google Pay bude na hodinkách podporováno v dalších 26 zemích světa, a my pevně doufáme, že tentokrát mezi nimi Česká republika nebude chybět. A to jistě dává smysl i Samsungu, který ve spoustě zemí nedokázal spustit Samsung Pay, a tak bude zřejmě tlačit na Google, který má své bezkontaktní řešení na zápěstí připravené, jen je třeba jej dostat dále...

Nová verze aplikace YouTube Music umožní do hodinek stáhnout hudbu (vybírat můžete ze 70 milionů skladeb) pro offline poslech. Ten má ostatně nabídnout i nová verze aplikace Spotify pro hodinky. Stahování aplikací do hodinek bude nově možné přímo z Google Play, stačí si jen z rolovací nabídky vybrat verzi pro Wear OS. Mezi aplikacemi se nově objeví i Fitbit (náhrada za ukončený Google Fit), která se bude starat o monitoring fyzických aktivit a o měření zdravotních dat. Aktivní zóna, kroky či srdeční tep jsou jistota, je však otázka, zda hodinkám s Wear OS brzy nepřibydou i další senzory.

Samotná platforma pro nositelnosti je nově daleko více otevřená výrobcům, kteří mohou systém vůbec poprvé přeskinovat tak, aby měl vzhledově velmi blízko grafické nadstavbě použité v telefonech. Google tak zavádí stejný přístup jako u smartphonů s Androidem, jehož vzhled si může každý z výrobců upravit po svém.

V budoucnu tedy čekejte hodinky s „čistým“ systémem, ale také hodně upravený vzhled. Kupříkladu u Samsungu očekáváme, že nový systém, oproti dříve používanému Tizenu, pozná na první pohled jen málokdo. Google dále optimalizuje jádro systému, přechodové animace Wear OS mají být svižnější a aplikace se mají načítat až o 30 procent rychleji. Na ukázku nového Wear OS v praxi si však musíme ještě počkat.

Google zatím žádné hodinky nepředstavil (Ehm, ehm... Pixel Watch), a tak je jen otázkou času, než hozenou rukavici zvedne některý z dalších výrobců. První na řadě bude zřejmě Samsung. Nová verze Wear OS by se měla v hodinkách ukázat již letos na podzim.