Změřili jsme, jestli se u cyklopočítače Garmin vyplatí snímač rychlosti. U vzdálenosti byl rozdíl zanedbatelný

Testuji nový cyklopočítač Garmin Explore 2. Do článku jsem už téměř napsal větu „Musíte počítat s další investicí do snímače rychlosti“, ale potom jsem se zarazil. Je to opravdu nutné? Nestačí spolehnout se na přijímač GPS a dalších satelitních systémů přímo v přístroji? Rozhodl jsem se to prozkoumat.

Čidlo rychlosti je knoflík v pryžovém obalu, který se upevní na náboj předního nebo zadního kola. Snímá jeho otáčení a z obvodu pláště, který si cyklopočítač sám díky GPS zjistí a průběžně kalibruje, se na displeji ukazuje přesná aktuální rychlost.

Snímač pomáhá také u projeté vzdálenosti. V oblastech s horším příjmem signálu GPS, kde hrozí chyba výpočtu kvůli nepřesnému zjištění polohy, koriguje vzdálenost daty z otáček kola. A zejména o vliv snímače na hodnotu vzdálenosti mi u tohoto testu šlo.



Snímač je upevněný kolem náboje kola a s cyklopočítačem komunikuje pomocí bezdrátových technologií ANT+ a Bluetooth

Snímač rychlosti od Garminu ale stojí kolem tisíce korun. Když ho nekoupíte ve výhodnějším balíčku spolu s cyklopočítačem, budou to další náklady navíc. Jsou opravdu nutné?

Nejsou, u vzdálenosti nepoznáte rozdíl

Trasu s délkou 82 km jsem projel s Garminem Explore 2 s připojeným snímačem rychlosti a současně s druhým Garminem Edge 830, který spoléhal jen na GPS. Tady jsou rovnou výsledky po dojezdu, dívejte se teď první pole se vzdáleností:



Vlevo je displej Explore 2, který používal snímač rychlosti, vpravo Edge 830 bez snímače

Rozdíl v zaznamenané vzdálenosti byl na celé trase jen 200 m. To je pouhých 0,25 % a troufnu si říct, že zanedbatelná odchylka.

Samozřejmě záleží na tom, kde jezdíte. Testovací trasu jsem proto volil tak, aby v ní byly všechny možné podmínky: silnice s dokonalým rozhledem na oblohu, silnice s alejemi po stranách, údolí, lesní cesty, stezky zcela a hustě zakryté korunami stromů. A potom také jedna záludnost: Pustý žleb.

Pustý žleb je kaňon v Moravském krasu, který vede od Sloupu kolem Punkevních jeskyní až ke Skalnímu mlýnu, když to beru svým směrem. Jedna z nejpoutavějších tras pro pěší a cyklisty v Krasu je hluboko zaříznutá mezi vysokými skalami a kopci, je na ní hodně zatáček. Pro satelitní navigaci je horší snad už jen tunel. Pro zajímavost: zdejší segment mi Strava.com tak v polovině případů neuzná, protože mu neodpovídá zaznamenená trasa.



Pustý žleb bylo jediné místo, kde se stopy obou Garminů výrazněji odchýlily. Vlevo je celá oblast, vpravo detail nejsložitější části nad podkladem Mapy.cz (prostřednictvím služby gpxmapy.cz). Modře je stopa z Explore 2, přesněji se tady trefil červený Edge 830

V Pustém žlebu měly Garminy také největší rozdíl v zaznamenané vzdálenosti: 7,85 km (se snímačem) vs. 7,67 km (bez něj), to je odchylka 2,3 %. Na celé trase to bylo ale jen 0,25 %, takže pokud jde o určení vzdálenosti, můj závěr je, že snímač rychlosti není nezbytný.

Pomáhá vůbec snímač rychlosti při měření vzdálenosti? Když jsem při jízdě viděl, jak zanedbatelné jsou rozdíly v naměřené vzdálenosti, říkal jsem si, jestli snímač rychlosti u tohoto parametru cyklopočítači vůbec nějak pomáhá. Po návratu jsem to ale jednoduše ověřil. S bicyklem upevněným ve stojanu jsem roztočil přední kolo s upevněným snímačem… a na displeji hned viděl okamžitou rychlost a přičítající se metry. Snímač rychlosti opravdu měří i vzdálenost.

Ještě musím uvést, že vlastně nevím, jak přesné bylo měření vzdálenosti u Garminu s připojeným snímačem. Porovnával jsem jen dva přístroje mezi sebou – ne přístroje vůči trase, o které přesně vím, jak je dlouhá. Vlastně jen předpokládám, že hodnota vzdálenosti po korekci z dat snímače je přesnější, než když se spoléhá jen na satelity.

Jsou, ještě je tady totiž rychlost

Roli snímače okamžitě poznáte, když sledujete okamžitou rychlost. Cyklopočítač s ním reaguje na změny mnohem rychleji a hlavně měří přesně. Nebylo výjimkou, kdy Garmin spoléhající pouze na GPS ukazoval rychlost až o 10 km/h nižší, než jsem jel.

Jednu takovou situaci se mi podařilo zachytit, dívejte se hned na první pole s okamžitou rychlostí. Jel jsem dvacítkou, přitom Garmin s daty z GPS ukazoval jen 12 km/h.

Rozdíly byly vždy směrem k nižší rychlosti u Garminu bez snímače. Ani jednou jsem si nevšiml, že by ukázal víc než cyklopočítač, kterému pomáhal snímač.

Ten pak pomůže také při přesnější detekci zastavení, kdy cyklopočítač může sám pozastavit záznam aktivity. Do průměrné rychlosti a času jízdy se potom nezapočítají různé zastávky.

Když se snímač netočí, Garmin s jistotou ví, že kolo stojí. Přestože GPS může tvrdit něco jiného. U záznamu, který se spoléhá pouze na satelity, se může zjištěná poloha i při zastavení měnit a může to připomínat jízdu. Naopak při pomalé jízdě se zase může cyklopočítači bez snímače zdát, že kolo stojí.

Jak jsem měřil

Jednu fotografii kola, na kterém jsem měl upevněné dva Garminy, vidíte hned v úvodu článku. Tady je další během testu. Bílý Garmin Explore 2 nad představcem byl propojený se snímačem rychlosti na předním kole. Černý Garmin Edge 830 vlevo spoléhal jen na satelitní navigaci.

U Edge 830 jsem v nastavení vybral použití systémů GPS + Galileo. V Explore konkrétní sestavu nemohu zvolit, má tady jen položku Více systémů GNSS, kdy najednou bere polohu ze všech systémů, které podporuje. Takže k GPS a Galileu rovnou přidává ještě Glonass.

V obou přístrojích jsem vypnul automatické pozastavení aktivity při zastavení a opětovné spuštění po rozjetí. Neměl jsem jistotu, že zareagují úplně stejně. Chtěl jsem, aby záznam trasy na sekundu seděl od začátku až do konce.

Až po hodině jsem si uvědomil, že pomocí označení nového kola (Lap) stisknutím tlačítka mohu od sebe oddělovat segmenty trasy s různým charakterem a potom je porovnat:

Legenda:

Kolo 1: Všechno dohromady, než mě toto dělení napadlo, celkově spíše dobrý výhled na oblohu (u vzdálenosti byl rozdíl jen 0,04 %)

Všechno dohromady, než mě toto dělení napadlo, celkově spíše dobrý výhled na oblohu (u vzdálenosti byl rozdíl jen 0,04 %) Kolo 2: Lesní cesta s kopci a stromy, z větší části v údolí, s horším výhledem nahoru (rozdíl 0,55 %)

Lesní cesta s kopci a stromy, z větší části v údolí, s horším výhledem nahoru (rozdíl 0,55 %) Kolo 3: Silnice, po většinu času s dobrým výhledem (rozdíl 0,20 %)

Silnice, po většinu času s dobrým výhledem (rozdíl 0,20 %) Kolo 4: Kaňon Pustý žleb (rozdíl 2,3 %)

Kaňon Pustý žleb (rozdíl 2,3 %) Kolo 5: Znovu silnice, zde s mírně horším výhledem (rozdíl 1,7 %)

Znovu silnice, zde s mírně horším výhledem (rozdíl 1,7 %) Kolo 6: Různé situace, většinou s mírně horším výhledem (rozdíl 1 %)



Moje testovací trasa: 46 km silnice, 30 km stezky, 6 km ulice

Mírný rozdíl 1,3 % byl také u nastoupané nadmořské výšky. Oba testované Garminy přitom mají barometrický výškoměr. Ten se ale průběžně kalibruje podle dat z GPS a u každého přístroje to mohlo být jindy a jinak.

Potřebujete snímač rychlosti?

Jestli se vám hodí vidět na displeji cyklopočítače přesnou aktuální rychlost jízdy, vyplatí se. Rychlostní data počítaná z polohy zjištěné ze systémů GPS mají zpoždění a často ukazují nesmysly.

Pokud ale jde především o přesnější projetou vzdálenost, tady je role snímače menší, než jsem čekal. Na mé testovací trase byl rozdíl pouze 0,25 %. U vzdálenosti 100 km by to odpovídalo 250 m.

Velmi ale záleží na tom, kde jezdíte. Systémy GPS jsou velmi závislé na dobrém výhledu na oblohu. Čím je horší, tím je odchylka v naměřené vzdálenosti vyšší.