Značka Fitbit mizí z Česka, protože u nás Google své produkty nenabízí oficiální cestou. A jen tak se nevrátí

Google a Fitbit, to je ukázkový příklad zbytečného pohlcení firmy, na kterou doplatí jen odkoupená značka. Když Google firmu v roce 2021 odkoupil, chtěl ji „zpřístupnit více lidem“, místo toho ale dělá pravý opak. Nejvíce patrné je to v Evropě, kde kvůli chybějící oficiálnímu zastoupení ze strany mobilní divize Googlu, přijdeme i o náramky a hodinky značky Fitbit. Ta se stahuje celkem z 11 evropských zemí, mezi nimiž je i Česká republika. A v dohledné době to na žádný comeback nevypadá.



Fitbit Charge 6 přišel na svět koncem září, a kvůli stažení značky z Česka se u nás ani nedostal do prodeje

Problémem je to, že Google sjednocuje dostupnost produktů od Fitbitu s Pixely, které však nabízí jen na velmi omezeném počtu trhů. A zřejmě kvůli tomu Fitbit končí na trzích, kde až dosud normálně fungoval. A to zcela uměle. Mimo dříve zmíněných států Evropy značka končí i v Hong Kongu, Jižní Koreji, Malajsii, ve Filipínách a v Thajsku. Čerstvě značka opouští i Jihoafrickou republiku a otazník visí nad Latinskou Amerikou či nad Blízkým východem.

Google zatrhl Fitbitu plány těsně po zářijovém oznámení náramku Charge 6, který se v Česku dosud nezačal prodávat, a zřejmě ani nezačne. U stávajících zařízení samozřejmě stále běží záruka i stávající softwarová, s žádnými novinkami od Fitbitu v Česku už ale nečekejte. Google přesný důvod stažení z Česka neuvedl, a fakticky to bereme jako začátek konce této dříve populární značka nositelné elektroniky, které vznikla v roce 2007 a ještě v roce 2019 byla pátým největším výrobce nositelností na světě.

Ten, který se do Česka už nedostal – Fitbit Charge 6:

Google už s Fitbitem žádné podobné ambice evidentně nemá, a stažením z celé řady trhů prakticky jen urychlí její brzký zánik.