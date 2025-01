Značka Nokia u smartphonů definitivně končí. A u tlačítkových telefonů je to jen otázka času

Značku Nokia už nemůžeme počítat mezi smartphony. Posledním hřebíčkem do rakve je informace na webu značky HMD o tom, že jsou smartphony značky Nokia oficiálně vedeny jako „Ukončené“. Poslední smartphony Nokie jsou navíc už delší dobu uvedeny na samostatné stránce, aby se „nepletly“ s nejnovějšími telefony HMD.



Nokia XR21 Limited Edition je poslední telefon s logem Nokia, další vznikají už jen s logem HMD

To, že na smartphonech už neuvidíme logo Nokie, není nijak překvapivým krokem. Už v loňském roce totiž došlo ke změně názvu účtu na sociální síti X či ke změně vizuální identity webových stránek. Úplný konec smartphonů slavné značky je spojený s poledním vydaným modelem, konkrétně s Nokií XR21 Limited Edition, která byla první (a také poslední) 5G Nokií vyráběnou v Evropě, konkrétně v Maďarsku. A i ta už je vedená v seznamu Ukončených telefonů.

Smartphony Nokia vznikaly pod hlavičkou HMD Global od ledna roku 2017, a po osmi letech je tedy na trhu už neuvidíme. To však neplatí o hloupých telefonech, u nichž by měla tato značka (prozatím) zůstat. HMD však i v tomto segmentu stále častěji uvádí na trh telefony s vlastním logem, a tak je možná jen otázkou času, než logo Nokia z mobilů zmizí úplně. A to je velká škoda, protože s Nokií je spjata velká část mobilní historie. Zmizí značka z telefonů nadobro, nebo si ji v budoucnu troufne oživit někdo další? Reálnější je podle nás spíše první varianta.

Zdroj: Nokiamob