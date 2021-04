Známe datum premiéry Asus Zenfone 8. Dočkáme se i kompaktního topmodelu?

Asus oficiálně oznámil datum své nadcházející premiéry. Taiwanský výrobce by měl 12. května představit nové smartphony řady Zenfone 8. Stane se tak v 7 hodin večer středoevropského času, samotnou premiéru bude možné, stejně jako je zvykem u dalších výrobců, sledovat v online premiéře na YouTube kanálu Asusu.

Pozvánka se opírá o motto: „Big on Performance. Compact in Size“, což můžeme mezi řádky brát jako faktické potvrzení toho, že výkonovou stránku zajistí Snapdragon 888. jenže rozměrově se zřejmě o žádné „pádlo“ jednat nebude. V zákulisí se již delší dobu šušká o kompaktním Zenfone 8 Mini, což by měl být zatím nejmenší smartphone, který běží na Snapdragonu 888.

Telefon by měl být osazen 5,9" displejem, což by byla ve světě dnešních přerostlých smartphonů docela rarita. Výkonný čipset má doplnit 16GB RAM, duální foťák či 30W rychlodobíjení. Asus by na své květnové akce měl představit dvě až tři novinky, u všech máme počítat se 120Hz OLED displeji s rozlišením FHD+. Zenfone 8 Mini tak zřejmě doplní vybavenější Zenfone 8 Pro a také Zenfone Flip, který z celé trojice jako jediný nabídne výsuvnou selfie kamerku.

Via GSMarena