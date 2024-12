Zpěvák Michael Bublé nahrál vánoční skladbu na iPhone. Využil nové funkce vrstvení vokálů v aplikaci Diktafon

V rámci aktualizace iOS 18.2 uvedl Apple také novou verzi předinstalované aplikace Diktafon pro iPhone 16 Pro a 16 Pro Max. Na těchto dvou modelech lze vyzkoušet a používat funkci vrstveného nahrávání hlasu nebo vokálů. Díky tomu mohou nejvyšší modely iPhonů sloužit jako nahrávací zařízení pro zpěváky. Vyzkoušel to i v Česku známý kanadský zpěvák Michael Bublé a s pomocí Diktafonu nahrál společně se svými kolegy z hudebního průmyslu novou vánoční píseň „Maybe This Christmas“.

Aktualizace diktafonu umožňuje uživatelům iPhonů 16 Pro a iPhonů 16 Pro Max vrstvit vokály na již vytvořené instrumentální nahrávky, a to bez nutnosti používat sluchátka. Po aktualizací na iOS 18.2 si uživatelé budou moct přehrávat originální instrumentální nahrávky přímo z reproduktorů svého iPhonu a zároveň nahrávat vokály pomocí mikrofonů studiové kvality, kterými jsou iPhone 16 Pro a iPhone 16 Pro Max osazeny.

Díky čipu A18 Pro, pokročilému zpracování a strojovému učení pro izolaci vokální stopy dokáže diktafon vytvářet dvě samostatné stopy, které uživatelé mohou použít pro další mixáž a produkci v profesionálních programech, jako je Logic Pro. Díky aplikaci Diktafon pro Mac lze takto vzniklé nahrávky snadno synchronizovat s dalšími zařízeními a jednoduše je přetáhnout do programu Logic Pro.

Díky diktafonu mohou uživatelé jako první vrstvu využít celou řadu doprovodných hudebních nástrojů, jako je akustická kytara či piano. V programu Logic Pro mohou umělci a producenti rovněž odesílat instrumentální hudební mixy ve formě komprimovaných audio souborů přímo do aplikace Diktafon.

Zpěvák a držitel ceny Grammy Michael Bublé popisuje proces vytvářené skladby „Maybe This Christmas“ pomocí nové funkce vrstvení vokálů aplikace Diktafon na iPhonu 16 Pro: „Myslím, že si lidé dostatečně neuvědomují, jak zásadní roli hraje Diktafon na iPhonech v kreativním procesu hudebníků. Nemuset podstupovat celý proces v tradičním nahrávacím studiu je obrovskou výhodou,“ vysvětluje Bublé, v Česku známý díky své interpretaci jiného vánočního hitu „It's Beginning to Look a Lot Like Christmas“.

Michael Bublé popisuje nahrávání vánoční písně na iPhonu (anglicky):