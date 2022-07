Znepokojivé výsledky průzkumu. Každý třetí má ve svém telefonu citlivé fotky, polovina uživatelů nemá antivirus

Samsung si v Česku nechal zpracovat průzkum ve vzorku 1 050 lidí ve věkové skupině 18 až 65 let, z něhož vzešly dost znepokojivé závěry. V době, kdy se ve firmách začíná stále více a více řešit bezpečnost počítačů a uložených dat, však mobilní telefony stále tahají za kratší konec. Kupříkladu základní věc týkající se zabezpečení, tj. zámek displeje, používá jen necelých 81 procent dotázaných. Telefon uzamknutý PIN kódem, heslem nebo alespoň znakem by totiž měl být absolutní základ, od něhož se můžete dále odpíchnout.

I přesto, že byste v dnešní době neměli nechat smartphone jen tak ležet bez dozoru na stole, existuje velká skupina uživatelů, kteří tuto základní „poučku“ nedodržují. Při odchodu od stolu si telefon s sebou bere jen 71,7 % žen a 84,6 % mužů. A to je alarmující jen z toho úhlu pohledu, že každý třetí mladý člověk má v telefonu choulostivé fotografie. Pokud k tomu přidáme neochotu zamykat si telefony, může se váš smartphone v cizích rukou snadno stát nebezpečným nástrojem.



Ochota zamknout si displej telefonu s rostoucím věkem uživatelů postupně klesá

Jenže, problémy pokračují i při instalaci nových aplikací. Téměř 40 % dotázaných si při stahování nepřečte, jaká oprávnění po nich aplikace požaduje. Výjimkou je velmi dobře edukovaná uživatelská základna ve věku 54 až 65 let, která svůj čas věnuje, ne letmému, ale dokonce důslednému prostudování uživatelských podmínek.

Čeští uživatelé stále nevěří nutnosti pravidelných aktualizací, a zatímco u desktopu už updaty bereme jako naprostou samozřejmost, u telefonů to stále vypadá na „nutné zlo“. Téměř polovina uživatelů neprovádí automatické aktualizace, a to ani tehdy, když je na ně upozorní notifikací samotný systém. Nezrušitelnou notifikaci v liště ignorují, protože by je update systému „zdržoval“. Nevědomky se tím však vystavují možným kybernetickým hrozbám.

S tím úzce souvisí i antiviry ve smartphonech, které jsou pro mnohé zcela neprobádanou oblastí. Antivir má ve svém telefonu jen 52,7 % dotázaných, zbylá část uživatelů jej nemá, nebo dokonce, a to je možná ještě trochu horší, o tom vůbec neví. Jinými slovy se jedná o uživatele, kteří bezpečnost smartphonu vůbec neřeší. Útoky na mobilní uživatele však mohou být velmi sofistikované, výjimkou nejsou phisingové kampaně, spyware či stalkerware.