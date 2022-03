Zní to až neskutečně. Huawei zřejmě našel způsob, jak telefonům dodatečně přidat podporu 5G

Aktuální situace Huawei asi není třeba blíže představovat, protože kvůli americkým sankcím se její smartphonová divize ocitla ve velkém útlumu. Huawei totiž muselo přestat využívat americké služby a produkty a také ztratilo certifikaci pro balík služeb GMS. Ty však značka dokázala obejít vlastním balíkem HMS (Huawei Mobile Servies), ovšem v případě podpory 5G tahá čínský výrobce stále za kratší konec. Může sice používat americké čipsety, 5G je u jeho telefonů neustále zapovězeno. Zdá se však, že Huawei vidí světlo na konci tunelu...

Všechny letošní novinky od Huawei by měly podporovat maximálně LTE sítě, ovšem čínský výrobce přišel na zajímavý trik, jak svým telefonům dopřát nejrychlejší mobilní datové přenosy. Značka údajně připravuje samostatný 5G kryt na záda, který telefonu přidá podporu sítí páté generace! Součástí krytu budou potřebné antény a 5G modem, přičemž kryt se ke smartphonu připojí přes USB-C konektor.

Kvalita příjmu bude zřejmě nižší, než kdyby byl 5G modem přímo součástí čipsetu, i tak je to ale jedna z možností, jak částečně zvrátit stále platné sankce. Huawei sice nesmí využívat 5G modemy v telefonech, ale o přídavném 5G krytu se nikde nehovoří. Ten by měl být dostupný minimálně pro letošní řady Nova 10 a Mate50. Zatím však nevíme, kolik bude kryt stát, ani to, zda se dostane i do Evropy. Tento způsob, jak obejít sankce, je nicméně velmi zajímavý.

Jedna z posledních novinek Huawei, skládací P50 Pocket:

Zdroj ithome