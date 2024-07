Zní to logicky, ale kdo z nás to tak dělá? Podle Xiaomi musíte pro efektivní rychlé nabíjení sundat ochranný kryt

Značka Xiaomi publikovala tipy, jak maximalizovat rychlé nabíjení svých smartphonů, které však můžeme zobecnit i pro všechny smartphony na trhu. Základem je aktivace zrychleného nabíjení, které u telefonů často není zapnuté defaultně. Xiaomi při nabíjení doporučuje využívat pouze originální nabíječky a také to, abyste se při nabíjení vyhnuli aktivnímu používání telefonu. To může podle značky prodloužit nabíjecí čas, a v extrémních případech i znemožnit nabití doplna.



U smartphonů panuje jeden nešvar. Maximální rychlost nabíjení je něco, co si musíte nejdříve zapnout v nastavení. A to platí i u Xiaomi

Nabíjení by mělo probíhat v chladnějším prostředí. Nabíjení samo o sobě generuje teplo, takže dobíjení na přímém slunci nebo poblíž radiátoru nemusí být pro rychlost a efektivitu dobíjení úplně to pravé. A čínská značka přidává i logickou úvahu na téma USB porty vs. síťové nabíječky. USB je navržený primárně pro datové přenosy, takže pro skutečně rychlé dobíjení je nutné připojit k telefonu samostatnou nabíječku. Nabíjení se tímto optimalizuje a je daleko rychlejší, než při dobíjení z portu počítače.

Xiaomi na závěr přidává tip, který působí trochu nečekaně, a troufáme si tvrdit, že je pro mnohé uživatele smartphonů velkou novinkou. Čínská značka doporučuje při nabíjení vyjmout telefon z krytu nebo ochranného obalu. Pouzdra sice zajišťují ochranu a úpravu vzhledu telefonu, některé kryty však mohou přispívat k tomu, že se teplo generované nabíjením kumuluje v telefonu a nepředává se dále do prostředí. Zní to logicky, přesto si nedokážu představit, že bych při každém nabíjení z telefonu sundával kryt. Zvláště u krytů, které jsou doslova „na tělo“ nebo se složitě nasazují, to může být prakticky neřešitelný problém.

A jak jste na tom vy? Nabíjíte telefon s krytem nebo bez něj? Podělte se o váš komentář v diskusi pod článkem.

Zdroj: Mi