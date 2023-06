Zní to možná neuvěřitelně. Podle této studie je Android daleko intuitivnější na ovládání než iOS

Ať už přejdete z iPhonu na Android nebo opačným směrem, v obou případech se musíte naučit specifika jednoho či druhého operačního systému. Pokud hledáte specifické funkce, musíte je sami najít v systému, a nebo si nechat poradit vyhledávačem. Právě v tomto duchu vznikla studie, která porovnává průměrné měsíční počty vyhledávání daného klíčového slova. A zatímco se u iOS běžně vyzdvihuje to, že je systém daleko jednodušší a intuitivnější na ovládání, data z vyhledávačů hovoří o pravém opaku.

Autoři studie se soustředili na jednoduché dotazy, v rámci nichž uživatelé zjišťují, jak pořídit screenshoty, jak nahrát telefonní hovor, jak obnovit telefon, načíst QR kód, smazat aplikaci, přenést fotku do počítače, jak sdílet svou polohu, jak aktualizovat a zálohovat zařízení, apod. Hlavní metrikou této studie je počet dotazů, tedy, čím větší počet dotazů v souvislosti s danou platformou je, tím složitější je pro uživatele přijít na tuto funkci samostatně bez ptaní.



Počty průměrných měsíčních dotazů na vyhledání konkrétní funkce v Android (zelená) a iOS (modrá). Metrika je zřejmé, čím menší počet dotazů, tím snadněji si funkci uživatelé v systému nebo u aplikací najdou sami (Zdroj: Greensmartphones)

Největší propast je vidět u natáčení screencastu displeje či u obnovení do továrního nastavení. I přesto, že je Android rozdrobený natolik, že každá ze značek můžete mít k těmto funkcím jinou posloupnost úkonů, popř. různě pojmenované nabídky a schované tam, kde byste je třeba vůbec nečekali, počty vyhledávání drtivě převažují na straně iOS. Měsíčně proběhne zhruba 226 tisíc vyhledávání týkajících se základních funkcí Androidu, zatímco u iOS je toto číslo zhruba na metě 358 tisíc! A to je o necelých 60 procent více, než u mobilního operačního systému od Googlu. Ostatně, statistiky jeho vyhledávače byly použity k získání informací o vyhledávání, a to za posledních 12 měsíců.

Data byla získána na území USA, což může na první pohled vypadat jako nerelevantní zdroj. Jenže, protože je v USA poměr mezi iPhony a Androidy téměř vyrovnaný, můžeme brát srovnání obou mobilních platforem jako „férové“. Prakticky jedinou oblastí, ve které jsou uživatelé iOS jistější než jejich protějšci, je načtení QR kódu a pořízení screenshotu. Android je tak, s ohledem na vyhledávání základních funkcí, více intuitivnější než iOS. Nebo pohledem druhé strany, i při používání základních funkcí iPhonu se toho musí uživatelé poměrně dost „naučit“. U Androidů jsou tak první krůčky o dost jednodušší.

