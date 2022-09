Zprávy od Googlu brzy převedou hlasovou zprávu na text. Stačí jen počkat na aktualizaci aplikace

Aplikace Zprávy od Googlu se brzy naučí dvě nové funkce, které do aplikace přibydou s budoucí aktualizací. V aplikaci už dnes můžete komunikovat přes SMS, MMS či RCS, brzy bude možné z hlasových zpráv přímo vyextrahovat hlasový přepis, který se převede do elektronické podoby přímo do vlákna s daným kontaktem. Hlasové přepisy se přitom nikam nezasílají, zůstanou pouze na vašem telefonu.

V případě, že je délka hlasového přepisu delší než deset vteřin, na přepis si chvíli počkáte, kratší věty budou samozřejmě o dost rychlejší. Pokud v aplikaci Zprávy používáte RCS, možná i nevědomky (psali jsme zde), v současné době můžete na zprávy reagovat sedmi předchystanými smajlíky. V budoucím updatu aplikace budete moci jako reakci použít libovolný smajlík, který je v systému dostupný.



Aplikace Zprávy od Googlu, která je u mnohých Androidů vedena jako defaultní, se brzy naučí přepis zvukové zprávy do elektronické podoby

Třetí novinkou je nový náhled do galerie, pokud chcete do vlákna poslat fotografii. Už vás nebude čekat „nekonečné“ rolování do stran, ale přehledná vertikální rolovací nabídka, která se v mnohém podobá vestavěným galeriím pro správu a prohlížení fotek. Všechny tyto tři nové funkce by se měly dostat do aplikace Zprávy, která je u mnohých telefonů vedena jako defaultní pro textovou komunikaci, s budoucí aktualizací.

Google se už čtvrtým rokem snaží o výraznější prosazení RCS:

Zdroj: 9to5google