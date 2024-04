Zřejmě už ani Google neví, co která aktualizace znamená. Updaty Androidů najdete na čtyřech různých místech

Když se bavíme o „aktualizaci Androidu“, většina z nás si pod tím vybaví aktualizace systému. Jenže ve verzi systému jsou navázány i aktualizace zabezpečení, které často dorazí společně s větším updatem systému, a nebo jako samostatná pravidelná aktualizace. A pak tu máme ještě aktualizace služeb Google Play, nehledě na to, že samostatně ještě aktualizujete aplikace či samostatný obchod Google Play.

Problém je však takový, že jsou aktualizace rozesety v telefonu na čtyřech různých místech, a že Google pro jeden typ aktualizací běžně používá i tři různé názvy. Pak se ani nedivíme tomu, že jsou uživatelé zmatení v tom, co mají vlastně aktualizovat, a kde patřičnou aktualizaci vlastně najít a odkliknout. Automatika už dávno nefunguje tak, jako dříve, a dokonce i velké systémové updaty nevyskočí v prvních dnech samy od sebe, ale musíte je vyhledat ručně. Kdo hledá, najde. Kdo nehledá, neaktualizuje.

Aktualizace čtyřikrát jinak

Začněme nabídkou Nastavení – O telefonu – Informace o softwaru (popř. Nastavení – Systém – Aktualizace softwaru), kde vidíte aktuální verzi Androidu. V čistém Androidu zde můžete rovnou vyhledat aktualizace, třeba u Samsungů k tomu slouží samostatná nabídka v hlavním menu s názvem Aktualizace softwaru. Na původně zmiňované lokaci však můžete aktualizovat služby Google Play, a to po kliknutí na položku Aktualizace systému Google Play.



Detaily o softwaru a dotaz na „velkou“ aktualizaci z Nastavení

Telefon si typicky stáhne nový update a restartuje se. Jenže se tak někdy děje i tehdy, když žádný update není k dispozici. Máte verzi updatu z února, telefon se tváří, že se musí restartovat, což znamená, že nějaký update zřejmě našel, jenže po restartu se verze často nezmění. A nebo změní, jenže kdybyste za touto aktualizací nešli cíleně, zřejmě nikdy by se vám sama od sebe nenabídla. Pro Google to je však důležitá možnost, jak na Androidy najednou dostat nové funkce. Slovo „najednou“ je však ve velmi přeneseném významu...

Na stejné obrazovce se dozvíte i Úroveň opravy zabezpečení Androidu. Po kliknutí však telefon nehledá aktualizace, ale jen vám ukáže bezpečnostní Bulletin Androidu, který vychází každý měsíc. V Nastavení – Zabezpečení a soukromí – Aktualizace se však stejná položka objevuje pod názvem Aktualizace Zabezpečení. Po kliknutí ale telefon nevyhledává samostatné updaty zabezpečení, ale rovnou celé „velké“ aktualizace systému.



A další nabídka s updaty. Aktualizace systému Google Play není to stejné jako Aktualizace Google Play...

V aplikaci Google Play se zase můžete přes kliknutí na svůj portrét dostat do nabídky Nastavení – Informace, kde je zobrazené tlačítko Aktualizovat Obchod Play, což je ale úplně něco jiného, než dříve zmíněná Aktualizace systému Google Play, nebo někdy uváděná Aktualizace služeb Google Play. Jedno slovo mění úplně vše a běžný uživatel nemá šanci poznat rozdíl. Situace je navíc nepřehledná i díky tomu, že různé nadstavby využívají odlišné překlady a funkce pro aktualizaci u nich můžete najít ještě úplně někde jinde.

Polofunkční automatické updaty

Marně si vzpomínám, že by mi na telefonu s Androidem za poslední rok vyskočilo upozornění na nový update. Možná jednou v nastavení, jinak jsem byl při aktualizaci Androidu „svého štěstí strůjcem“. A vlastně se ani nedivím, že jsou na tom Androidy s aktualizacemi tak špatně. Dlouho trvá, než je nabídnou samotní výrobci, protože na nové verze Androidu upravují své nadstavby, a pak trvá dlouho, než si je někdo nainstaluje (navíc se logicky obává možných chyb), a to proto, že telefony ani často nedají vědět, že už mají nějakou aktualizaci k dispozici. Dlouhodobě tak aktualizace vždy vyhledávám ručně.



Telefon je na Wi-Fi, všechny aplikace mají nastavené automatické updaty. Jenže Peněženku Google a WhatsApp musím přesto aktualizovat ručně. V Google Play zcela běžná záležitost...

Principem automatických aktualizací by mělo být to, že je telefon ukáže okamžitě, jakmile jsou dostupné. Ano, musí se uvolňovat postupně, ale když upozornění nedorazí ani po měsíci od aktualizaci, je něco evidentně špatně.

Chaos panuje i u automatických aktualizací aplikací. I přesto, že je mám povolené, třeba Peněženku Google či WhatsApp musím aktualizovat ručně stiskem tlačítka. To by se dalo pochopit, kdyby měly tyto aplikace nějaká nová oprávnění, které bych musel při updatu povolit, nic takového se ale neděje. A někdy zase aplikace, u nichž máte automatické updaty vypnuté, zvýší svou verzi, jako by se nechumelilo...

Via: Reddit