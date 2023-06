Zrychlete vytáčení oblíbených kontaktů. Rychlá volba je dostupná i na Androidu, a máte ji přímo před očima

Při přechodu z hloupého telefonu na chytrý, jemuž se spousta uživatelů výhledově stejně zřejmě nevyhne, vám může chybět tzv. Rychlá volba. U hloupých telefonů stačilo podržet jedno z numerických tlačítek na fyzické klávesnici, a pokud jste k němu měli přiřazený daný kontakt, hned došlo k jeho vytočení. A to bez toho, aniž byste procházeli protokoly volání nebo vyhledávali v telefonním seznamu.

To je sice v dnešní době daleko jednodušší než dříve, nejen starší uživatelé však mohou být nervózní z velkého množství dotykových tlačítek. Nejen ty potěší to, že tzv. Rychlá volba funguje i v Androidu, a to u většiny aplikací, které slouží pro vytáčení kontaktů. Akorát musíte udělat jeden krok navíc - otevřít číselník. Jako příklad můžeme uvést aplikaci Telefon od Googlu, která je součástí telefonů s čistým Androidem, nebo třeba aplikace Telefon, kterou najdete u smartphonů od Samsungu. A pokud používáte k volání jinou aplikaci, i u ní je velká šance, že budou rychlou volbu podporovat.



Jak vytočit kontakt rychlé volby? Zkuste podržet číslici a přidat nový kontakt, opětovným podržením kontakt hned vytočíte

Natavení rychlé volby bývá často „důmyslně“ skryto, a tak zkuste v číselníku dlouze podržet třeba dvojku. Pokud u aplikace rychlá volba funguje, mělo by vám vyskočit oznámení o tom, že pro dané číslo rychlá volba ještě neexistuje. Pozor na to, že rychlá volba na jedničce je vždy vyhrazena pro volání do hlasové schránky, uživatelsky si můžete upravit rychlou volbu u čísel 2 až 9. A technicky vzato, můžete pokračovat až do čísla 999, od desítky však musíte první číslici napsat, a druhou následně podržet. Nulu, hvězdičku a křížek pro rychlou volbu použít nelze.



Na Androidu můžete alternativně přidat na domovskou obrazovku widget pro přímé vytočení vybraného kontaktu. Rychlá volba však eliminuje nechtěné zavolání, když se „ukliknete“ a nestihnete hovor ukončit

Již dříve přiřazená čísla rychlé volby upravíte v nastavení aplikace Telefon, popř. v horní kontextové nabídce, ve které je u Samsungů přímo uvedena položka Rychlá volba. A pokud chcete volání ještě zrychlit, můžete si přímo na plochu Androidu dopředu připravit zástupce pro přímé vytočení kontaktu. Jenže, pokud máte těchto osob více, asi by se vám hodně znepřehlednily plochy pohotovostního režimu. Rychlá volba tak může být v leckterých případech o něco užitečnější-