ZTE Axon 30. Druhá generace selfie pod displejem má mnohem vyšší ambice

Společnost ZTE včera představil smartphone ZTE Axon 30 5G, který doplní dříve oznámené Axon 30 Ultra a Axon 30 Pro. Nový model čínské značky se chce odlišovat zejména poddisplejovou selfie druhé generace, která vylepšila většinu nedostatků vytýkaných modelu ZTE Axon 20 5G. Výrobce zapracoval na matici displeje, na doplňkových obvodech a algoritmech, které vdechly život kvalitnější selfie ukryté pod zobrazovacím panelem.

Telefon dostal do výbavy obří 6,92" AMOLED displej s rozlišením Full HD+, 10bit barvami a 120Hz obnovovací frekvencí. Na místě, kde byste běžně čekali průstřel pro selfe, trůní poddisplejová kamerka, okolo které ZTE mezigeneračně zvýšilo jemnost z 200 na rovných 400 ppi. Výrobce v tomto místě používá sedmivrstevnou strukturu s přepracovanými obvody a novými materiály, které mají zaručit, že se na snímač pod displejem dostane co nejvíce světla. Selfie slučuje čtyři pixely do jednoho s rozměry 2.24µm, kvalita pořízených selfíček by tedy měla být o dost vyšší, než dříve.

V masivním fotomodulu na zádech čeká hlavní 64MPx snímač, 8MPx širokáč, 5MPx makro a hloubkový objektiv o stejném rozlišení. Výkon má pod palcem Snapdragon 870 s 6, 8 nebo 12GB RAM. Interní úložiště typu UFS 3.1 je ve všech případech s kapacitou 256 GB. 4 200mAh baterie se pyšní rychlým 55W kabelovým dobíjením, uvnitř telefonu běží Android 11 s nadstavbou MyOS 11.

Představení ZTE Axon 30 5G:

ZTE Axon 30 5G se začne začátkem srpna prodávat v Číně, a to v černé a zelené. Základní varianta 6/128 GB vychází po přepočtu na 7 300 Kč, v případě nejvybavenější varianty (12/256 GB) naroste cena na cca 10 400 Kč. ZTE přislíbilo i existenci globální varianty, která se do Evropy dostane v září. A my budeme zvědaví, jak bude nová poddisplejová selfie fotit v praxi. Je to stále jen slepá vývojová cesta nebo efektivní řešení, jak se konečně zbavit nevzhledných průstřelů a výřezů?