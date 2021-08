ZTE Axon 30 s kamerkou ukrytou v displeji přijde i do Česka. Cena překvapí

** Mamut, jehož kel ležel ve sbírkách muzea v aljašském Fairbanksu, se dožil jen osmadvaceti let ** Vědci nyní zrekonstruovali celoživotní pouť zvířete, které žilo před 17 000 roky ** Po Aljašce nachodil mamut tolik, že by to stačilo bezmála dvakrát na obejití Země po rovníku