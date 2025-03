ZTE na veletrhu baví a hraje zvukem i barvami. Když nebudete vědět, co poslouchat, písničku vám vygeneruje

Čínská značka ZTE zastřešuje i telefony značek Nubia a Redmagic, a když tato značka někde vystavuje své telefony, prakticky vždy nás něčím překvapí. Tentokrát nám ze svého repertoáru ukázala snad většinu svého nejnovějšího portfolia. Zaujal nás třeba telefon Nubia Music 2. Jedná se o smartphone s 2.1kanálovým zvukem, který je až o 600 % hlasitější, než běžné telefony. V rámci poslední generaci přidal na záda LED diody a AI generátor hudby. Vždy tak bude něco, co si můžete pustit. Telefon navíc zaujme i vizuálně žluto-modro-červeným provedením zad, na nich se nevyjímají fotoaparáty, ale reproduktor.



Sedmá generace poddisplejové selfie v podání Nubie Z70 Ultra. Kamerka pod displejem (konečně) není vidět ani na čistě bílé tapetě

Nubia Focus 2 Ultra má zase okolo zadního fotomodulu otočné kolečko, které zde není jen na okrasu. Otáčením totiž ovládáte zoom fotoaparátu, a jde to snadno jedním prstem, když fotíte telefon na portrétní režim. Je to sice jen drobnost, ale pokud často fotíte, může se hodit. Nubia Neo 3 GT je atraktivní herní telefon ve žluté barvě s postranními triggery, u nějž však ve specifikacích vypadá trochu zvláštně procesor Unisoc T9100. Jedná se jen o přejmenovaný procesor Unisoc T820, který patří do střední třídy, a vypadá jako největší slabina telefonu, která má jinak OLED displej a velkou kapacitu baterie.

Herní telefon, topmodel a véčko

Redmagic 10 Pro je zase nejnovějším herním telefonem značky. Používá procesor Snapdragon 8 Elite a má velkou 7 020mAh baterii, kterou dobijete až 100 watty. Telefon má vlastní herní procesor Red Core R3, a na zádech nemá vystouplé fotoaparáty. Nová generace poddisplejové selfie není vidět ani na čistě bílé tapetě, čínská značka se tedy opět hodně posunula kupředu.

Sedmá generace poddisplejové selfie je hlavním lákadlem i u Nubie Z70 Ultra. Výkon zajišťuje Snapdragon 8 Elite, telefon splňuje odolnost IP69, je osazený 6 150mAh baterií a hlavní 35mm fotoaparát má navíc uživatelsky upravitelnou clonu. Na zádech telefonu je umístěná koženka a nebo rovnou obraz od Van Gogha.

Posledním vystavovaným telefonem je nová generace skládacího véčka Nubia Flip2. Vnitřní skládací displej má úhlopříčku 6,9 palců a 120Hz obnovovací frekvenci. Vnější třípalcový displej slouží k plnohodnotnému ovládání telefonu. Čtečka otisků zůstává v bočním tlačítku, duální fotoaparát má rozlišení 50 Mpx. Véčko se nabíjí až výkonem 33 wattů.