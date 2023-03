ZTE se vrací s chytrými mobily na český trh. Možná přinese i tento špičkový model z MWC

ZTE je jednou z nejstarších čínských značek mobilů a telekomunikačních technologií. Je to zároveň odvěký rival Huawei, protože podobně jako on nevyrábí pouze koncová zařízení (telefony, tablety, modemy), ale také vybavení pro mobilní sítě operátorů. Firma na českém trhu působí už přes 15 let, ale v oblasti smartphonů pro koncové zákazníky byla dlouhou dobu neaktivní. To by se teď mělo změnit.



Marketingově aktivní je firma dosud hlavně na evropském e-shopu, kde aktuálně nabízí jarní slevy. Letos by se ale mělo začít prodávat i v lokálním českém retailu

Od ZTE možná doma máte nějaký modem nebo router pro připojení k fixnímu nebo mobilnímu internetu, ale smartphony zde firma v lokální distribuci nabízela naposledy zhruba před 10 lety – možná si vzpomenete na tehdy oblíbené levné modely řady ZTE Blade. Tu mimochodem výrobce drží dodnes, hned vedle vlajkové rodiny Axon.

Kompletní, nebo osekaná nabídka?

V tuto chvíli ještě není úplně rozhodnuto, které mobilní produkty přesně ZTE na český trh uvede. Pokud by byla strategie podobná jako u jiných čínských značek, které v uplynulých letech na český trh (znovu)vstupovaly – tedy Vivo, Realme a Oppo –, zřejmě by se začínalo právě s levnějšími modely Blade. Například v sousedním Polsku, kde má ZTE poměrně silnou pozici, je produktová nabídka takřka kompletní, včetně aktuálně vlajkového modelu ZTE Axon 40 Ultra.



Nejvyšší zástupce vlajkové řady – model ZTE Axon 40 Ultra

Právě ten jsme si mohli vyzkoušet na veletrhu MWC v Barceloně. Na stánku byl k vidění v tzv. limitované edici, která se vyznačovala extrémně lesklými zády. Telefon patří výbavou ke špičce, specializací ZTE je už několikátým rokem „neviditelná“ selfie kamera, umístěná pod zobrazovací vrstvou displeje. Dále nás zaujal trojitý zadní fotoaparát, který na všech objektivech využívá 64Mpx senzor, ve dvou ze tří dokonce identický fotočip od Sony.

Vlajkový model ZTE Axon 40 Ultra jsme si vyzkoušeli na veletrhu MWC:

Nutno dodat, že zájemci o smartphony ZTE z Česka se k telefonům dostat mohli i dosud. Nikoli přes lokální distribuci do českých obchodů s elektronikou, ale přes oficiální evropský e-shop, který funguje na stejném principu jako například obchod sesterské Nubie. Prodává se za eura, telefony se doručují do všech zemí EU a platí standardní dvouletá záruka.



Od konce února je aktivní facebooková stránka ZTE Česko a Slovensko, která v záhlaví poutá právě na vlajkový smartphone ZTE Axon 40 Ultra

Nevýhodou této pro výrobce jinak úsporné retailové varianty je, že se nikdo dosud příliš nestaral o lokální marketing a o telefonech ZTE tak není příliš velké povědomí, ačkoli se mohou směle srovnávat se značkami jako Oppo, Vivo nebo Xiaomi. To by se během letošního prvního pololetí, kdy se očekává návrat smartphonů ZTE do českých (i slovenských) obchodů, mělo změnit.