Ztracený iPhone se dá vysledovat, i když má vybitou baterii. Díky energetické rezervě umí i další věci

Vybitý telefon nemusí znamenat, že se jedná jen o nepoužitelné těžítko, které už dále nijak nefunguje. Například v případě iPhonu lze některé „chytré” funkce používat i hodiny poté, co zahlásí vybití baterie. Jak je to možné a o které funkce jde?

Možné je to díky jednoduchému triku. Apple totiž u iPhonů nasadil tzv. energetickou rezervu, kterou si telefon udržuje i ve stavu, kdy se zařízení z důvodu slabé baterie vypne. V takovémto stavu už se telefon nedá dále zapnout, maximálně se na černé obrazovce objeví výzva k připojení nabíječky. Energie je však stále dostatek pro provoz některých dílčích funkcí.

Najděte ztracený vybitý telefon

U moderních iPhonů s iOS 15 a novějšími Apple umožnil tuto rezervu využívat k některým úsporným prvkům konektivity telefonu, jako je NFC či UWB. Díky tomu je možné najít ztracený telefon i když je vybitý nebo vypnutý.



Apple iPhony k vyhledávání ztraceného zařízení využívají síť Najít, do které jsou zapojené ostatní telefony. Jak uvidíte na vypínací obrazovce, funkce zůstane aktivní i po vypnutí či vybití zařízení. Lze ji ale deaktivovat.

Apple k vyhledávání zařízení používá síť Najít (Find My), do které jsou zapojená všechna zařízení s iOS, který mají funkci aktivní. Funguje tak, že spolu iPhony na pozadí anonymně komunikují a když dojde ke kontaktu pošlou informaci o poloze do sítě, samotné hledané zařízení tak přitom vůbec nemusí mít přístup k internetu. Více jsme funkci věnovali v samostatném článku.

Od iOS 15 však lze hledání telefonů využívat i ve vypnutém stavu, jen je nutné tuto funkci povoliv v nastavení funkce Najít. V takovém případě začne předávat informace o poloze ostatním zařízením pomocí UWB, které funguje i při energetické rezervě mimo zapnutý systém.

Apple tvrdí, že lze vypnuté/vybité zařízení vyhledat až 24 hodin po vypnutí telefonu uživatelem, případně až 5 hodin poté co se v kritickém stavu baterie přepne do režimu energetické rezervy a vypne se. Omezení je zde ale jasné, použít jej mohou pouze uživatelé s iPhonem podporující UWB, tedy iPhony řady 11, 12 nebo 13 včetně jejich Pro verzí.

S vybitým iPhonem odemknete či zaplatíte

Tím, ale možnosti vybitých iPhonů nekončí. Tím, jak Apple ze svých telefonů dělá univerzální zařízení, která mají nahradit platební karty, doklady či klíče od domu či auta, i zde myslel na tyto případy, kdy dojde k vybití zařízení. To poslední co uživatel chce je, aby se kvůli vybití telefonu nedostal domů nebo do svého automobilu.



Apple Wallet dnes běžně nabízí expresní jízdenkové karty, které nevyžadují ověření. Jako expresní však lze nastavit i klíčky od auta a jiné karty, které takto lze používat i po vybití smartphonu.

K tomuto využívá tzv. Expresní karty v rámci Apple Wallet. Ty fungují trochu jinak, než běžné karty přidané do Wallet. Nastavením expresní karty totiž souhlasíte s tím, že při použití nebude vyžadováno ověřování pomocí Face ID / Touch ID a k jejich použití stačí telefon jen přiložit k terminálu. Funkce původně vznikla pouze pro jízdenkové karty, kde bylo dodatečné ověřování zbytečným krokem navíc. Později však Apple přišel s nápadem tyto expresní karty lépe využít.

Ač už tedy máte v telefonu přidanou platební nebo jízdenkovou kartu, přístupovou kartu od práce či domova nebo klíčky od auta, přepnutím do expresního režimu se u nich deaktivuje ověřování a mohou fungovat i po vyputí ve stavu energetické rezervy. I zde Apple mluví o použitelnosti až 5 hodin po vybití telefonu. Narozdíl od vyhledávání je NFC použitelné u vybitých iPhonů XR a novějších včetně iPhonu SE 2. generace a novějšího.

Do iPhonu lze v USA nahrát i doklady: