Ztrácí Apple smysl pro humor? Na iPadech nechce aplikaci, která spouští MS DOS

Populární aplikaci iDOS 2, která umožňuje na iPad a iPhone nainstalovat emulátor starého operačního systému MS DOS hrozí konec. Apple totiž neschválil její aktualizaci z důvodu porušování podmínek. Údajně totiž umožňuje spouštět kód, který dovoluje instalovat obsah bez licence. Paradoxem je, že aplikace v obchodě funguje od roku 2014 a dosud s ní problém nebyl.

Ztratil snad Apple smysl pro humor a nechce uživatelům dopřát trochu zábavy a nostalgie znovuobjevováním starého systému a legendárních „DOSových“ her? Pravděpodobně ne. Applu aplikace vadí zejména v souvislosti s nedávno přidanou funkcí spouštění vlastních souborů z úložiště. Ty sice běží v sandboxovém prostředí, kde nemají operační systém jak ohrozit, ale pro Apple je to zřejmě porušení pravidel.

Paradoxem však je, že takto aplikace fungovala již od loňského podzimu a tehdy ji Apple bez problému schválil. Až s opravou drobné chyby vyžadující aktualizaci firma zasáhla, což bude dáno zřejmě její rostoucí popularitou. Budí to však otázky o schvalovacím procesu Apple Storu. Pokud aplikace, která podle cupertinského giganta nesplňuje podmínky do obchodu přesto pronikla, kolik jiných, které, na rozdíl od iDOS, mohou být skutečně škodlivé, se mohlo do AppStoru dostat?

Každopádně fanoušci aplikace iDOS 2 zatím nemusí ztrácet hlavu. Apple zatím zamítnul pouze její aktualizaci, takže samotný program je stále dostupný v AppStoru ke stažení za 129 Kč. Pokud však autor problém nevyřeší, je možné, že už nikdy nedostane aktualizaci. Byla by to však škoda, jelikož pro mladé uživatele může být apka skvělou výukovou pomůckou připomínající „prehistorické“ doby před dnešními smartphony a počítači.

Zdroje: HowToGeek, The Verge