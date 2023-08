Ztráta či krádež elektroniky. Find My je skvělý detektiv, ale někdy ani s policií nepomůže

Ztráta nebo krádež zařízení – situace, které se mi dříve nikdy nestaly, ale nyní jsem zažil oboje během jednoho týdne. Co v takové situaci dělat? Existují určité univerzální poučky a rady, ale až když si všechno prožijete na vlastní kůži, zjistíte, že zloději jsou vždycky o krok napřed. Abyste zvýšili svoji šanci na získání vlastní věci zpět do svého držení, musíte si dát pozor na několik věcí. A samozřejmě jako základ používat v elektronice trackovací službu – v mém případě Find My od Applu.

Ztráta a nalezení hodinek Apple Watch

Tato událost se stala u Baltského moře v Polsku, kdy jsem s hodinkami vlezl do vody. Pravděpodobně jsem si ale špatně dopnul řemínek, protože se mi stala věc, kterou jsem za 9 let používání hodinek Apple Watch nikdy nezažil – spadly mi z ruky. Bohužel jsem si ztracených hodinek všiml až po nějaké době, když jsem vylezl z moře a lehce mě zachvátila panika, protože jsem nikdy žádnou věc takto neztratil.



Hledat hodinky v moři je i s aplikací Find My, jako hledat jehlu v kupce sena. Voda totiž nepropouští GPS signál. Pokud ale s telefonem dojdete k zařízení na dosah Bluetooth, jste schopni snížit rozsah natolik, že pak zvýšíte šance na nalezení.

S vidinou minimální šance na úspěch jsem se na pláži plné lidí rozhodl hodinky najít. Vše značně komplikovalo to, že jsem věděl, že hodinky určitě skončily na dně moře a ne na pláži, což potvrdilo i otevření aplikace Najít (Find My) na iPhonu. Voda má totiž špatnou vlastnost, že velice špatně propouští signál GPS a od určité hloubky zařízení neuvidíte vůbec, což byl zřejmě můj případ. Díky Cellular konektivitě (hodinky s LTE a mobilními daty), která ale stále fungovala, jsem však na mapě viděl, že hodinky jsou stále aktivní. Jenže na mapě svítil poměrně velký okruh z poslední nahlášené polohy, několik minut zpět.

Hlavně být trpělivý

Rozhodl jsem se tedy pro riskantní krok – jít do moře i s iPhonem a doufat, že když budu hodně blízko, hodinky se k telefonu připojí přes Bluetooth a okruh k vyhledávání se mi tím výrazně zmenší. Vzhledem k tomu, jak dlouhou dobu jsem předtím byl ve vodě a jak velkou oblast jsem tedy musel prohledávat, připomínalo moje snažení hledání jehly v kupce sena. Jenže jehly si aspoň nikdo nevšimne, jenže kdyby se hodinky ve vlnách vyplavily někomu ze stovek okolo se koupajících pod nohy, můžu se s nimi rozloučit. Stejně tak mohou skončit zahrabané pod pískem a nenajde je už nikdy nikdo.



Tato část příběhu měla šťastný konec

Hledání ve vodě nakonec trvalo asi jen 10 minut, když iPhone zachytil Bluetooth signál hodinek a okruh k hledání se mi na mapě výrazně zúžil. V tu chvíli mi poprvé svitla naděje k nalezení. A skutečně, jen o pár minut poději s opatrným našlapáváním po dně ve vyznačené oblasti na mapě jsem nohou zavadil o známý tvar a hodinky jsem díky aplikaci Find My (Najít) a určitě i hromady štěstí nalezl.

Stejnou situaci můžete zažít kdekoli a může jít o libovolné předměty. Pokud ale využívají podobné sítě, ať už jde o Apple a jeho Find My či alternativy jiných platforem, nemusí být všemu konec a věci dají se s poměrně velkou přesností dohledat. Navíc není problém si díky různým trackerům, jako je například Apple AirTag, ale třeba i trackerů třetích stran jako Tile Tracker nebo Samsung Galaxy Smart Tag, ohlídat libovolnou věc (peněženku, batoh) pomocí trackeru. Případné hledání by pak probíhalo podobným způsobem.

Byl jsem okraden, co teď?

Původně měl po předchozích řádcích již rozepsaný článek skončit, ale to jsem ještě nevěděl, že si pouhé tři dny poté osobně vyzkouším i druhou situaci, kterou se svou elektronikou nechcete zažít – krádež. A tento zážitek mě kromě toho, jak jsou samy o sobě technologie spolehlivé, přesvědčil i o tom, jak za nimi státní bezpečnostní orgány zaostávají.

Tentokrát už nešlo o hodinky, ale o nabíjecí pouzdro od sluchátek AirPods Pro 2. generace. Jaké štěstí, že tuto druhou generaci už jde také sledovat přes Find My. Pouzdro mi bylo odcizeno v tramvaji ze zadní kapsy batohu, zatímco jsem samotná sluchátka měl nasazená v uších. Toho si dotyčný zřejmě nevšiml, nebo jen nevěděl, že samotné pouzdro mu zřejmě k ničemu nebude a od bleskového činu ho to vůbec neodradilo.

Já si chybějícího pouzdra všiml až v momentě, kdy jsem si sundal sluchátka a chtěl je do něj uložit. Pouzdro ale bylo pryč. Pak začalo dlouhé prohledávání batohu, které ale vůbec nikam nevedlo a tak nezbývalo nic jiného, než opět otevřít aplikaci Najít (Find My), kterou jsem si jen pár dní předtím více než dostatečně vyzkoušel v praxi se ztracenými hodinkami.



V případě krádeže určitě vyhledejte nejbližší policejní stanici (zdroj: Google Street View)

Aplikace opět fungovala na jedničku a díky tomu, že u Applu lze samostatně detekovat polohu sluchátek i pouzdra, tak jsem krabičku okamžitě uviděl na mapě. Tentokrát to ale bylo jiné – pouzdro se hýbalo. Bylo jasné, že jsem ho nikde nevytratil a neleží bez povšimnutí někde na zemi. Proto jsem telefonicky kontaktoval Policii ČR. Ulevilo se mi, když jsem zjistil, že policie je na pátrání po ukradené trackované elektronice už zvyklá a já jim tak nebudu muset vysvětlovat „od Adama“ fungování těchto služeb. S policejním operátorem jsem nahlášení události vyřešil během pár minut po telefonu.

I tak mne ale návštěva policejní stanice neminula, ovšem telefonické nahlášení mi dalo dostatečný časový předstih a když jsem dorazil na místo, už o mně věděli a víceméně se mi hned věnovali. Nutné v takovémto případě je ale vždy sepsat protokol, kde je potřeba být ve výpovědi co nejdetailnější, což vám pak může v budoucnu pomoci při vypátrání kradené věci. Bohužel ale pořízení zápisu strašně dlouho trvá a kradená věc mezitím může nenávratně zmizet z radaru...

Cesta na policii je nutná

Z mého pohledu nastala bizarní situace, kdy jsme na policejní stanici viděli pohybující se pouzdro na mapě, ale místo vyjetí do akce jsme nejdříve museli sepsat protokol. Zde musím opět pochválit aplikaci Find My, jak přesně v ní vidíte pohybující se předmět téměř v reálném čase. Poloha se nám před očima aktualizovala každých pár minut. Potom se ale předmět na mapě zastavil – zloděj s pouzdrem se zřejmě dostal do své cílové lokace, na mapě v aplikaci už svítila konkrétní poloha včetně adresy, kde se dotyčný má nacházet.

Normálně by zde příběh asi končil. Policie by se mohla vydat na zobrazovanou lokaci, tam by nejspíš na volném prostranství nic nenašla a vrátila by se zpátky na stanici. Podle policie je běžná praxe, že zloděj preventivně kradenou věc někam odhodí nebo schová a čeká, zda si pro ni někdo nepřijde.

V mém případě zde však byla výhoda, že pouzdro sluchátek AirPods Pro 2. generace je opatřeno repráčkem pro zvukovou signalizaci a dokonce i vyhledáváním UWB, které mi dovolí identifikovat polohu s přesností na centimetry. Díky tomu mi tak Policie navrhla, zda pojedu na obhlídku místa s nimi. Samozřejmě jsem souhlasil.



Když jsme zloděje vystopovali a dorazili na místo, aplikace Find My nabídla přehrání zvuku na pouzdru a také možnost přesného vyhledávání díky UWB technologii

Dorazili jsme tedy na místo, které už se nějakou dobu neměnilo a ukazovala nám ho aplikace Find My. Šlo o dvoupodlažní bytový dům s oprýskanou omítknou a otevřenými okny v nepříliš atraktivní lokalitě. Právě otevřená okna a malá rozlehlost objektu ale skýtala šanci, že by zvukový signál vycházející z prozváněného pouzdra mohl být slyšitelný i z ulice.

A opravdu! Pouzdro se objevilo v dosahu Bluetooth, aplikace okamžitě nabídla spuštění zvukové signalizace, a dokonce i přesnější vyhledávání přes UWB. Jenže jsme asi byli málo opatrní a někdo nás z okna musel vidět. Protože přesně v okamžiku, kdy jsme s policií přistoupili k domu a chtěli spustit „prozvonění“, z jednoho bytu v budově se přes otevřená okna začala ozývat velice hlasitá hudba. I kdyby pouzdro v tu chvíli hrálo, nikdo ho nemá šanci slyšet.

V této chvíli byla naše mise u konce. Policie nemá na základě podezření ze sledovací aplikace právo bez souhlasu vstoupit na soukromý pozemek nebo někomu prohledávat byt. Hlídka sice zazvonila na byt, odkud se ozývala hlasitá hudba, ale nikdo neotevřel. Tímto pátrání skončilo, celou akci jsme mohli rozpustit. Se závěrem, že se ukradená věc našla, ale nebylo ji možné získat zpět. Vypátrání zloděje pomocí moderních technologií je dnes sice hračka, ale důležité jsou vždy důkazy, bez kterých je případná vymahatelnost ukradené věci velmi náročná.

Ať už jde o první nebo druhý případ, musím pochválit, že služba Find My od Applu fungovala naprosto na jedničku a vždy mě přesně dovedla až k hledanému zařízení. Nemožnost získat věc jen na základě údajů z aplikace, už je věcí právního systému. A ten bohužel v tuto chvíli nahrává zlodějíčkům. Je potřeba čekat na jejich neopatrnost, aby bylo možné je usvědčit. Tak třeba příště...