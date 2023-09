Zůstali ti, kteří se umí přizpůsobit. Za šest let zmizelo ze světa téměř 500 mobilních značek

Mobilní trh je značně konkurenční prostředí, a protože nic netrvá věčně, je třeba počítat s tím, že se některé značky na trhu neudrží. Z nedávné minulosti můžeme zmínit např. ikonické značky BlackBerry a LG, které pověsilo výrobu mobilů na hřebík, a věnuje se místo toho dalším oblastem spotřební elektroniky. A co, když vám řekneme, že z mobilního světa za posledních šest let zmizelo téměř 500 značek? Ano, zní to téměř neuvěřitelně.

Ještě v roce 2017 existovala na světě více než 720 aktivních značek vyrábějících smartphony. Ještě v roce 2019 bylo značek více než 690. Od roku 2019 lze pozorovat pozvolný propad počtu značek, zejména díky globální proměně světa kvůli koronaviru, a s ním souvisejícím nedostatku komponent. Na „předcovidová“ čísla se pak spousta značek nedostala v loňském ani v první polovině letošního roku, a tak jich celá spousta zanikla. V roce 2023 tak na světě existuje už „jen“ okolo 250 mobilních značek.



Jak to šlo s počtem mobilních značek na celém světě od roku 2017 (Zdroj: Counterpoint)

A zatímco počet globálních mobilních hráčů na trh zůstává celou dobu konzistentní (vždy přes 30 firem), z trhu v hojné míře mizely regionální či lokální značky. Některé skončily s výrobou telefonů nadobro, jiné přešly na výrobu nositelností nebo zařízení IoT, kde není tak velká konkurence. Téměř 90 procent lokálních značek se v letošním roce nepřehouplo ani přes 100 tisíc prodaných kusů, což je náznak toho, že se bude jejich počet v dalších letech ještě zmenšovat. Globální značky však místo toho evidují pokles prodejů, v průměru, jen o 13 procent. Nejvyšší propad zaznamenaly brandy Lava, Micromax a BLU, tedy v našich končinách nepříliš známé a probádané značky.

Při výrobě smartphonů je stále těžší zůstat v zisku, když se klade stále větší důraz na aktualizace softwaru, přechod ze 4G na 5G, ekologii i na stále rostoucí segment použitých telefonů. A připočíst k tomu musíme i rostoucí konkurenci, nedostatek součástek či prodlužování životních cyklů telefonů. V průběhu posledních šesti let však muselo skončit i několik značek, které byly známy jako „místní králové“. Do svého konce existovaly spíše jen díky své minulosti a dříve získané reputaci, než kvůli nadstandardním prodejům a dobrým finančním výsledkům.

Z trhu zmizelo LG, Micromax, Gionee...

Z Indie za posledních šest let zmizely smartphony se značkami Micromax, Intex a Karbonn. Z Blízkého východu a Afriky se vytratily firmy InnJoo a Xtouch. Čína zaregistrovala konec hned čtyř značek, a to Meizu, Meitu, Gionee a Coolpad. Japonsko už do světa neposílá smartphony Kyocera a NEC, zřejmě největší dopad na mobilní svět však měl konec jihokorejského LG.

Podle Counterpointu lze i do budoucna očekávat pokles aktivních značek, jejichž počet se začne postupně přibližovat hranici dvou stovek. Přesto však existuje šance i pro malé značky, aby na trhu v následujících letech přežily. Tedy za předpokladu, že se budou soustředit na specifickou skupinu uživatelů, a budou si moci dovolit nasadit vyšší ceny. Firmy, které se vydaly touto cestou, jsou např. Fairphone (opravitelnost, ekologie), Doro (telefony pro seniory) nebo Sonim (odolné telefony do extrémních prostředí).

Zdroj Counterpoint