Skóruje na domácím hřišti Googlu. Microsoft dostal na domovskou obrazovku Androidu svůj Bing AI

Není žádným tajemstvím, že Google nástup umělé inteligence v posledním půlroce hrubě podcenil. Nedávná konference Google I/O ukázala, že má americký gigant co dohánět, tedy zejména v souvislosti s konkurenty ChatGPT a Bing AI. A právě Microsoft vzal celou věc za správný konec, a už dříve začal svou umělou inteligenci integrovat do všech svých mobilních aplikací. Tentokrát však zvítězil na domácí půdě Googlu, který se musí sám před sebou stydět.

Na domovské obrazovce Androidu zabírá prominentní místo vyhledávací políčko Googlu, které sice nemusíte používat, ale garantujeme vám, že u většiny čtenářů tento widget i přesto na domovské stránce zůstává, stůj co stůj. A zatímco Google teprve spřádá plány na to, jak na domovskou obrazovku Androidu přidat zástupce svého AI chatbotu Bard, Microsoft koná.



Nový widget od Microsoftu (pro Android a iOS) bude žhavým kandidátem místo vyhledávacího pole od Googlu. To u Androidů zabírá prominentní pozici uprostřed domovské obrazovky

Ještě v průběhu tohoto týdne do Androidu a iOS dorazí nový widget, který po stisknutí tlačítka na ploše rovnou přejde do chatovacího rozhraní s umělou inteligencí. A troufáme si tvrdit, že spousta uživatelů tento widget nasadí právě na místo vyhledávacího pole od Googlu.

Ukázka Bing AI widgetu v Androidu:

Stiskem levého tlačítka přejdete do známého chatovacího rozhraní, prostředním tlačítkem se umělé inteligence budete moci zeptat přímo hlasově. A to rovnou z domovské stránky Androidu. V klávesnici SwiftKey se navíc objevuje funkce pro napsání textu či zprávy v závislosti na preferovaném tónu, formátu a její očekávané délky. Stačí jen v levé části nad klávesnicí stisknout tlačítko Bing, do redakčních telefonů však zatím tento update ještě nedorazil. Microsoft aktualizaci postupně uvolňuje od včerejška, takže si na ni budeme muset i několik dní počkat.

Ukázka Bing AI v klávesnici SwiftKey:

Už teď je ale jasné, že Googlu pomalu ale jistě ujíždí vlak s cílovou stanicí „Umělá inteligence“. A dohnat jej, to nebude vůbec nic jednoduchého. A zatímco ostatní svou umělou inteligenci neustle posouvají kupředu, Google nezbylo nic jiného, než role firmy, která bere umělou inteligenci „zodpovědně“ a s jasně stanovenými pravidly. Google by se však mnohem rád vidět úplně někde jinde...

Zdroj: Bing