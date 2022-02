Zvýšená odolnost hýbe světem. Jak se vyznat ve značení a proč ji chcete mít i u svého telefonu?

V posledních letech se u smartphonů stále častěji setkáváme se zvýšenou odolností vůči nepříznivým vlivům. Tento parametr se u smartphonů stal natolik důležitý, že dal vzniknout minimálně jedné samostatné kategorii produktů - superodolných telefonů. Robustní, obtloustlé a pogumované „cihly“ toho vydrží ledacos, jenže podobné odolnostní normy často splňují i běžně vypadající telefony na trhu. A to dokonce částečně i některé skládačky.

Věděli jste, že na trhu existují telefony se zvýšenou odolností, které nebyly testovány certifikovanou laboratoří, a tak označení IP nemohou používat? Na opačné straně mince stojí odolnost MIL-STD, kterou zase výrobci nemusí ověřovat v nezávislých testovacích laboratořích, ale jen sami ve svých laboratořích. Jak se v dostupných normách vyznat, a co vlastně jednotlivé položky v názvu norem znamenají?

IP = Ingress Protection

Zřejmě neznámější normou pro zvýšenou odolnost je norma IP, která je zkratkou slov Ingress Protection (alias „stupeň krytí“). Jedná se o standard, který byl ustanoven mezinárodní elektrotechnickou komisí (IEC) už v roce 1976. Jedná se o univerzální sadu značení, která umožní u dvou různých zařízení vzájemně porovnat zvýšenou odolnost vůči pevným částicím (např. vůči hlíně, prachu nebo písku) a vlhkosti, resp. vodě.

Označení normy se skládá ze dvou číslic. První zastupuje odolnost vůči pevným částicím, a to v rozsahu 0 až 6. Nula či X značí nulovou odolnost vůči pevným součástem, ovšem výrobci se tím příliš nechlubí, a tak na trhu nenajdete žádný telefon, jehož norma IP by začínala nulou. U „xka“ můžeme zmínit např. skládací Galaxy Z Fold3 s odolnosti IPX8. U smartphonů se nejčastěji setkáváme s číslovkou 5, která zaručuje ochranu proti prachovým částicím, či ideálně s šestkou, která zaručuje kompletní utěsnění telefonu vůči pevným částicím.

Detailní vysvětlení odolnostní normy IP

Druhá číslice odkazuje na odolnost vůči vodě. Opět začínáme nulou či písmenem X, které značí žádnou odolnost vůči vodě. U telefonů často vídáme sedmičku, osmičku či maximálně devítku. V prvním případě může být telefon krátkodobě ponořen až 1 metr pod vodní hladinu po dobu stanovenou výrobcem. V případě osmičky může být hloubka ponoru výraznější, ovšem konkrétní údaje jsou na samotném výrobci. Devítka zajišťuje, že je telefon odolný i proti tlakové vodě z absolutní blízkosti a proti vodě o teplotě až 80 °C.

Mainstreamové telefony dnes podporují zvýšenou odolnost IP68, na druhou stranu existuje i spousta telefonů, které jsou dostatečně utěsněny, jenže normu IP u nich výrobce neuvádí (např. u Oppo Find N). Často je za tím třeba hledat finance, protože samotné certifikované testování normy IP je finančně velmi náročné. Samotné normě IP68 někdy bývá falešně předsouvána i odolnosti vůči pádům či nárazům, což však není pravda. Případný pád může poškodit celistvost telefonu a tím i narušit přirozené membrány vůči vniknutí pevných částic a vlhkosti.

Telefon s odolností IP68 byste tak neměli cíleně ponořovat do vody, abyste se mohli pochlubit, ale je to spíše poslední „záchranná brzda“, která se postará o to, aby nedošlo ke zničení telefonu. Norma IP pokrývá běžné situace, kdy telefon spadne do záchodové mísy, do sklenice s vodou, zmokne venku nebo spadne třeba do bazénu. Po styku se slanou, mýdlovou nebo silně slazenou vodou je třeba telefon omýt kohoutkovou vodou, jinak by mohlo dojít k naleptání membrán a k narušení voděodolnosti.

Voděodolné telefony jsou dnes osazeny indikátory, které při případném vniknutí vody dovnitř dokáží odhalit, kudy přesně se zde vlhkost dostala. Většinou se jedná o bílé čtverečky, které při kontaktu s kapalinou zčervenají. V době telefonů s vyměnitelnými bateriemi to byla běžně viditelná součást, dnes už jsou tyto indikátory schované v útrobách unibody telefonů. Navíc, pokud do voděodolného telefonu (IP67 či IP68) vnikne voda, rozhodně to není vždy pokryto zárukou...