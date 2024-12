Zvyšovat výkon telefonů postrádá smysl. Rozdíly mezi aktuálním a pár let starým procesorem zřejmě nepoznáte

Používali jste v poslední době na telefon, jehož hardware viditelně nedostačuje pro běžný běh i pro náročnější používání telefonu? Kromě několika specifických použití smartphonů dnes i průměrný hardware modelu střední třídy bohatě stačí k tomu, aby telefon v rozumné grafické kvalitě rozběhal hry i náročnější aplikace. A zatímco výrobci čipsetů stále zvyšují výkon (a také cenu) top procesorů, uživatelé si na tento maximální výkon často nemají možnost vůbec „sáhnout“. Ani několik let staré topmodely ve většině případů na maximální výkon nikdy nedostanete.



Špičkové čipety se chlubí ještě vyšším výkonem, než dříve. Problém je ten, že většina uživatelů nedosáhla na výkonové limity ani u pět let starých top procesorů

Specifikace procesorů, to jsou pro většinu uživatelů jen neustále zvyšující se maximální takty procesorů, které se porovnávají „v souboji čísel“ (výkon jader, počet jader, skóre v benchmarcích, apod). Žádný z výrobců však až do nedávna neřešil energetickou efektivitu procesorů nebo do detailů neladil chování čipsetu, když se mu zvyšuje teplota. Právě tyto parametry jsou v posledních letech důležitější než výkon, který byl naprosto dostatečný už před několika lety.

Mobil počítač stále nenahradí

Stačí se jen podívat, co komunita modderů dokáže z několika let starými Snapdragony, které v sobě ukrývají obrovský potenciál. Ano, každým rokem jsou procesory vyráběny stále efektivnější výrobními procesy, ovšem šroubovat jejich výkon postrádá smysl. Investovali byste do nového telefonu, protože by měl o pár procentních bodů ve početním výkonu navrch a třeba o deset procent vyšší grafický výkon? Za 200 tisíc bodů v navíc v benchmarku Antutu to rozhodně nestojí.



Telefon stále nenahrazuje počítač. Desktopové režimy jsou jen polovičatým řešením. Smartphone v počítači by měl umět rozchodit alespoň virtualizovaný Linux

Procesory Snapdragon 8 Elite a Mediatek Dimensity 9400 jsou natolik drahé, že výrobci musí ze specifikací ukrajovat některé komponenty, aby mohli cenu telefonů držet alespoň na stejné úrovni. Zprávy naznačují, že Snapdragon 8 Elite 2 bude ještě výkonnější, a ještě dražší. Jenže my už větší výkon (dávno) nepotřebujeme. Nastal čas, aby se výrobci telefonů a procesorů začali soustředit úplně na něco jiného. Místo drahých procesorů mohou raději investovat do kvalitnějších fotoaparátů nebo baterií. Prostě do něčeho, z čehož bude mít běžný uživatel užitek.

U výkonných smartphonů se už před lety počítalo s tím, že v dohledné době nahradí počítač. Tyto snahy však v posledních letech ustaly, a to je velká škoda. Pořád si myslím, že telefon dokáže nahradit počítač, ale musí k tomu být adekvátní software. Desktopové verze mobilních systémů jsou stále mobilními systémy se všemi svými klady a zápory a přepracované uživatelské rozhraní to nezachrání.

S Linuxem už to jednou nevyšlo

Kdyby ale v „mobilním počítači“ běžel třeba Linux, bylo by to úplně o něčem jiném. Samsung v tom byl nejdále, ale těžko říct, proč jeho snahy před lety ztroskotaly. Změnu by však mohl přinést Android 16, který má ve finální verzi obsahovat Terminál a plnohodnotnou virtualizaci Linuxu (hovoří se o Debianu) s akcelerací GPU. A tak by pravý desktopový režim dostal konečně smysl.



Už v roce 2018 uměl Samsung v DeXu spouštět Ubuntu. Celé řešení však skončilo dříve, než začalo, aniž by Samsung uvedl proč

Konkrétně takový Snapdragon 8 Elite by klidně mohl nahradit i pracovní notebook střední třídy, jenže chybí tomu zcela jasná myšlenka. A současné desktopové režimy jsou jen polovičatými řešeními, na které mobilní výrobci často zapomněli. Nejde z nich totiž „vytřískat“ nic navíc a jejich vývoj stojí nemalé finanční prostředky, které se mobilním výrobcům určitě nevrátí.

Dnes se mobilní výrobci ohánějí potřebou špičkových čipsetů kvůli umělé inteligenci. Ani to však nejde AI úplně ospravedlnit. Ukazuje, že tyto funkce docela dobře fungují i na trochu starším hardwaru. Spousta funkcí je navíc řešena na cloudu. K AI tak teoreticky mohou mít přístup i ultralevné Androidy, přesto se k tomu výrobci nemají a AI funkce „schovávají“ za výkonnější hardware.

Je tedy na čase, aby mobilní výrobci pochopili, že o maximálním skóre v benchmarcích už to dávno není. Raději nižší výkon, ale úspornější jádra a mechanismy, které co nejvíce sníží spotřebu procesoru. A z toho by mohla profitovat výdrž telefonu na jedno nabití. Jeden den totiž zdaleka nestačí. A právě na této vlně se nese už Snapdragon 8 Elite. Nastal však čas na to, aby se přidali i další, nejen ty nejdražší mobilní čipsety na trhu.

