Zyxel FWA510. Elegantní 5G modem s Wi-Fi 6 dostane internet tam, kam nevede kabel

Interiérové 5G routery patří mezi ta zařízení, která vám zprostředkuje přímo operátor společně s datovým tarifem, takže značku si většinou nemůžete moc vybírat. V prodeji na volném trhu ale narazíte i na několik značkových modelů, které si můžete zakoupit nezávisle na operátorovi.



Kombinovaný 5G modem s routerem Zyxel FWA510 může zajistit domácí konektivitu k internetu

Jedním z takových modelů je Zyxel FWA510. Kombinuje v sobě 5G modem a router, aktuálně stojí zhruba 11 500 Kč a umožní vám zřídit Wi-Fi na místech, kde není možnost kabelového nebo jiného kapacitnějšího fixního připojení. Vyžaduje samozřejmě pokrytí oblasti mobilním signálem. Jde tak o ideální zařízení do kanceláře, ale třeba i do bytu, který není napojen na žádný širokopásmový fixní zdroj internetu.



Na okenním parapetu bude mít 5G modem nejlepší přístup k mobilnímu signálu

Výhodou specializovaného 5G modemu je, že mu stačí elektrická zásuvka, místo na okenním parapetu a klasická SIM karta – stejná, jakou dáváte do smartphonů. Zařízení totiž přijímá mobilní signál stejně jako mobil, a pak jej jako router šíří dál pomocí Wi-Fi, případně i pomocí ethernetového kabelu. Mohli byste říct, že jako přístupový bod jde přece použít i jakýkoli mobil. Výkon je ale s mobilem díky celkové velikosti a počtu antén nesrovnatelný.

Technické specifikace modemu Zyxel FWA510: Wi-Fi 6 rychlost: 3,6 Gbit/s

Podpora 5G s nízkou latencí a s rychlostí stahování až 4,67 Gb/s

Dva ethernetové porty (2,5 Gbit), z toho jeden LAN, jeden LAN/WAN

Podpora cloudové platformy Nebula

Správa a nastavení pomocí aplikace Zyxel Air

Pokročilé zabezpečení (NAT/NAPT firewall, detekce DoS útoků, WPA2 a WPA3)

Výrobci routerů naštěstí pochopili, že jejich zařízení bývá poměrně výraznou součástí interiéru, a tak od placatých krabiček s nahoru trčícími anténkami upustili ve prospěch vyšších „věží“ s kruhovým nebo čtvercovým půdorysem. Konkrétně Zyxel je zhruba kilo vážící bílý kvádr s černou spodní i vrchní stranou. Do ní jsou vloženy stavové diody, přední straně pak dominuje tlačítko pro připojení. Na zadní straně najdeme veškeré konektory včetně zapínacího tlačítka, USB 3.0 pro připojení například flash disku, čtveřicí TS9 portů k připojení externí antény a zdířku pro napájecí kabel.



O stavu připojení informují zelené a modré diody na vrchní straně

Výrobce neuvádí typ vestavěného 5G modemu. Maximální teoretická rychlost stahování získaná modemem je 4,67 Gbit/s na 5G síti. V praxi samozřejmě záleží na dostupné šířce pásma v daném místě u daného operátora. Nám se při 5G připojení podařilo dosáhnout rychlosti stahování (naměřené přímo na modemu) okolo 250 Mbit/s, což je velmi slušná hodnota. Upload na modemu byl běžně okolo 100 Mbit/s.

Ovládání přes cloud i jednoduchou aplikaci

Proces zprovoznění zařízení je poměrně intuitivní. Nejprve je třeba vybrat mu vhodné místo. Vzhledem k tomu, že potřebuje co nejlepší přístup k mobilnímu signálu, je ideální umístění na parapetu okna. Na začátku stačí vložit SIM kartu (ve velikosti microSIM) do zdířky pod krytkou na dně zařízení. Poté připojit modem do zásuvky, do mobilu nainstalovat aplikaci Zyxel Air, přihlásit se k účtu a poté už se jen nechat provést jednoduchou instruktáží. Vyhnete se tak používání webové administrace, ačkoli i v ní se lze samozřejmě k routeru připojit.



Zyxel FWA510 obsahuje i WAN ethernet konektor, lze jej tedy použít i jako klasický router bez funkce 5G modemu

Router podporuje také dálkovou správu přes placenou platformu Nebula. To se bude hodit, pokud Zyxel FWA510 bude instalován jako součást například podnikové sítě. Přidání zařízení do sítě probíhá jednoduše pomocí QR kódu, přes který lze potom nasdílet i údaje k Wi-Fi. Nebula má i svoji vlastní mobilní aplikaci, v níž lze používat nástroje pro správu sítě a která notifikací upozorní na případné problémy.



Základní obsluhu routeru můžete provádět pomocí bezplatné aplikace Zyxel Air



Instalaci lze provést i přes aplikaci Nebula

Pokud ale budete mít modem pro domácí použití, bez Nebuly se zcela bez problémů obejdete a raději budete používat již zmíněnou bezplatnou aplikaci Zyxel Air. Ta vám v jednoduchém rozhraní zobrazí, jaká zařízení jsou k routeru připojena, jaká je síla signálu, přes jaké sítě (4G/5G) je modem připojen a jaká je naměřená přenosová rychlost na modemu. Od ní se pak samozřejmě odvíjí i přenosová rychlost zařízení připojených přes Wi-Fi.

Snadné řešení pro internet bez kabelu

Obecně lze říct, že modem bez problémů zvládal najednou připojených 10 zařízení včetně internetové televize a notebooků s velkým datovým tokem. Papírový počet najednou připojených zařízení přes Wi-Fi je až 64, ale tolik jsme jich k dispozici neměli. Jediný router bez nutnosti dokrývání jiným síťovým prvkem dostatečně pokryl plochu cca 150 m2 rozdělenou zděnými příčkami.



SIM karta (ve velikosti microSIM) se vkládá do krytého slotu na dně zařízení

Zyxel FWA510 je vhodné zařízení pro připojení k internetu v místech, kde se těžko vedou kabelové širokopásmové formy připojení. Stačí mu jen zásuvka a dobrá úroveň běžného venkovního mobilního signálu. Pokud 5G není v dostatečné kvalitě (nebo vůbec), přepne se na 4G. Připojení na straně routeru přes Wi-Fi 6 je špičkové, možnost připojení přes ethernet oceníte pro zařízení typu chytré televize nebo herní konzole.

Kombinované 5G modemy/routery si pomalu hledají cestu do tuzemských domácností. S tím, jak se rozšiřují operátorské 5G sítě, a tím roste kapacitní vrstva pro přenos dat, mohou se stát vhodnou alternativou pro jinak nadále běžnější kabelové připojení. Překážkou mohou být příliš vysoké ceny za mobilní data u českých operátorů a nedostatek vhodných a cenově dostupných datových 5G tarifů. Také ceny 5G modemů jsou zatím spíše vyšší, ale do budoucna s větším rozšířením této technologie budou pomalu klesat.